İngiltere Tabipler Birliği başkan yardımcısı Türk doktordan çarpıcı açıklama! "Ani ölümlerin arkasında kovid ve aşılar var"

ADA Tv'ye konuk olan Kuzey Londra Tabipler Birliği başkanı Dr. Teoman Sırrı dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Ani ölümlerin sebepleri arasında hem kovid hem de aşılar var"

Dr. Teoman Sırrı'ya göre son günlerde yaşanan ani ölümlerin sebepleri arasında hem kovid hem de aşılar var. İsveç ve İngiltere'de yapılan araştırmalara atıfta bulunan ünlü doktor ikisinin de yaptığı zararlardan bir tanesinin kanamalar olduğunu söyledi.

''Bu bulgular hastalık geçirdiğiniz veya aşı olduğunuz ilk 180 gün içinde belli olur. Kanamalar 60 gün sonra daha çok belli olur.

Derin derin ven trombozu 70. günden sonra meydana çıkar, 110 gün içinde de pulmoner emboli ortaya çıkar. Bu üçü de ölüm sebeplerindendir'' diyen Sırrı yanında getirdiği 270 sayfalık bilimsel bir araştırmayla dediklerini destekledi.

"Aşıların yarardan çok zararı var"

Virüsün sürekli mutasyona uğradığını fakat aşıların aynı kaldığını böylece yarardan çok zarar verdiğini ifade eden Sırrı ''İlk yapılan aşıların son çıkan varyantlara hiçbir etkisi yoktur. Her mutasyona uğradığında yeni bir aşı çıkması lazım. Dolayısıyla şu an aşıların yarardan çok zararı vardır. Bu katkılar yüzünden çoğu insan aşı olurken ölüyor'' diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Dr. Teoman Sırrı ülkesi KKTC'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna yapılan bilimsel araştırmaların dikkate alınması konusunda çağrıda bulunuyor.