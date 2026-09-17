İngiltere, Suudi Arabistan'a askeri danışman gönderdi

İngiltere, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husi saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde krallığa askeri danışmanlar gönderdi. Bloomberg, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a yardımcı olmak üzere askeri danışmanlar gönderdiğini ve Riyad'ın Husilerin yeniden artan baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde krallığa askeri yardım sağlamayı değerlendirdiğini bildirdi.

Campaign Against Arms Trade'in (CAAT) araştırma koordinatörü Sam Perlo-Freeman, The New Arab'a yaptığı açıklamada, Londra'nın Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki harekatı silahlandırma ve destekleme konusundaki önceki rolü göz önüne alındığında İngiltere'nin yeniden destek vermesinin ciddi endişeye yol açtığını söyledi.

Perlo-Freeman, "İngiltere bu kesinlikle korkunç çatışmada Suudi Arabistan'ı silahlandırmaya ve desteklemeye derinden dahil olmuştu ve şimdi aynı örüntünün tekrarlandığını görmek kesinlikle dehşet verici" dedi.

Perlo-Freeman, İngiltere ile Suudi Arabistan arasındaki askeri ticaretin boyutu göz önüne alındığında yeniden yardım sağlanmasının şaşırtıcı olmadığını belirtti:

"Hükümet daha kısa süre önce 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin en son silah ihracatı lisans istatistiklerini yayımladı. Buna göre bombalar, füzeler ve benzerlerini kapsayan ML4 kategorisinde Suudi Arabistan'a yönelik 416 milyon sterlinden fazla ihracat lisansı bulunuyordu. İngiltere'nin Orta Doğu'daki en yakın müttefikine daha fazla destek sunmak istemesi ne yazık ki şaşırtıcı değil, ancak bu korkunç bir fikir."

Suudi Arabistan Yemen'de 2015'te bir seramik fabrikasına ve 2016'da bir yüksekokula saldırı düzenlemişti. CAAT, her iki saldırıda da İngiltere menşeli silahların kullanıldığını bildirmişti.

İngiltere'nin yeniden devreye girmesi, Husilerin önemli toprak kazanımları elde etmesinin ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarını artırmasının ardından Riyad'ın Yemen'deki konumunun kötüleştiği bir dönemde gerçekleşiyor.

BM'nin son verilerine göre, çatışmaların bu ay şiddetlenmesinden bu yana Yemen'de yaklaşık 94 bin kişi yerinden edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor.

Kaynak: Mepa News