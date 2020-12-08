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Aktüel İngiltere Sağlık Bakanı: "Bugün, bilimin ve insan zekasının korkunç bir virüse karşı zafer günü"
Aktüel

İngiltere Sağlık Bakanı: "Bugün, bilimin ve insan zekasının korkunç bir virüse karşı zafer günü"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:55:53 -
İngiltere Sağlık Bakanı: "Bugün, bilimin ve insan zekasının korkunç bir virüse karşı zafer günü"

LONDRA (AA) - İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk kez yapılmasına ilişkin, "Bugün, bilimin ve insan zekasının korkunç bir virüse karşı zafer günü. Bu zafer günü, salgınla mücadelemizdeki dönüm noktasıdır." dedi

Sky News'e konuşan Hancock, dünyada ilk kez yaygın Kovid-19 aşılamasının ülkesinde yapıldığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Hancock, Kovid-19 aşısının saklama koşullarındaki zorluk nedeniyle ilk etapta bakımevinde kalıp hastaneye gelebilme imkanı olanların aşılanmaya başlandığının, gelecek hafta lojistik sorunun giderilmesiyle aşıların bakımevlerinde yapılacağının altını çizdi.

Salgınla mücadelede hala yapılacak çok şey bulunduğuna işaret eden Hancock, "Bugün, bilimin ve insan zekasının korkunç bir virüse karşı zafer günü. Bu zafer günü, salgınla mücadelemizdeki dönüm noktasıdır. İngiltere tarihinde şimdiye kadarki en geniş çaplı aşılama programını başlatan sağlık servisimizle gurur duyuyorum." dedi.

- "Aşı, salgında yavaş yavaş fark oluşturacak"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da ilk Kovid-19 aşılamalarını başkent Londra'daki Guy's ve St. Thomas Hastanesinde takip etti.

Burada İngiliz medyasına konuşan Johnson, "Aşı, salgında yavaş yavaş fark oluşturacak ancak bilinmesi gerekir ki salgınla mücadelemizi hala kazanmadık. Aşının dağıtılması da zaman alacak." ifadesini kullandı.

Johnson, aşı karşıtlarının "tamamen yanıldığını" ve aşının güvenli olduğunu kaydetti.

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, bugün ilk kez Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapılmıştı.

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