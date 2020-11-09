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Spor İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi
Spor

İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:27:32 -
İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihlerinde uygulanan bin 646 test sonucunda 4 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

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