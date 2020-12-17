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Spor İngiltere Premier Lig, oyuncu değişikliği kuralındaki yeni düzenlemeyi uygulayacak
Spor

İngiltere Premier Lig, oyuncu değişikliği kuralındaki yeni düzenlemeyi uygulayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:05:26 -
İngiltere Premier Lig, oyuncu değişikliği kuralındaki yeni düzenlemeyi uygulayacak

ANKARA (AA) - Futbolda takımların maç sırasında değişim hakkı dolsa da sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncuların fazladan kontenjanla değiştirilmesine ilişkin yeni kural, İngiltere Premier Lig'de ocak ayından itibaren uygulanabilecek.

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından dün çıkartılan kural değişikliğini görüşmek amacıyla tüm takım temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıda alınan kararla, söz konusu kural değişikliğinin ligde ocak ayından itibaren uygulanması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı, kuralın içeriğine ilişkin ufak değişiklikler yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, maç sırasında takımların her biri, sahada kafa çarpışması nedeniyle maksimum iki oyuncu değişikliği yapabilecek. Söz konusu gerekçeyle bir takım bu değişiklik hakkını kullanırsa, rakip takım da aynı sayıda oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak.

IFAB'ın kuralına göre, sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabilecek ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebilecek. Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla, bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takım da maç sırasında bu uygulamadan faydalanabilecek. Söz konusu kuralda, değişiklik hakkı konusunda herhangi bir sayı limiti bulunmuyor.


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