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Spor Arsenal ilk yarıda attığı gollerle 3 puanı kaptı
Spor

Arsenal ilk yarıda attığı gollerle 3 puanı kaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 22:58:00 -
Arsenal ilk yarıda attığı gollerle 3 puanı kaptı

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Arsenal ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleden Arsenal 2-1'lik skorla galip ayrıldı..

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Arsenal ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleden Arsenal 2-1'lik skorla galip ayrıldı..

Ev sahibi Arsenal'e galibiyet getiren golleri 6. dakikada Saka ve 13. dakikada Odegaard'dan geldi.

Konuk ekip Wolverhampton'un tek golünü ise 86. dakikada Cunha kaydetti.

Bu maçın ardından Arsenal maç fazlasıyla lider oldu.

Konuk ekip Wolves ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Premier Ligde haftaya Arsenal Luton ile karşı karşıya gelecek

Wolverhampton ise Burnley ile karşılaşacak

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