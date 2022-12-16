İngiltere polisi resmen açıkladı: İşte alkol yasağının büyük faydası

İngiltere polisi, Katar’da yapılan 2022 Dünya Kupası sırasında alkol tedbirleri sayesinde İngiliz ve Galler taraftarlarının tarihte ilk kez stat ve çevresinde olay çıkarmadığını açıkladı.

İngiltere Cheshire Emniyet Müdürü ve Birleşik Krallık Futbol Polislik Birimi Başkanı Mark Roberts, İngiltere ve Galler taraftarlarını Katar’daki davranışlarından dolayı tebrik etti. Dünya kupası boyunca ilk kez hiçbir İngiliz ve Galler vatandaşının göz altına alınmadığını açıklayan Roberts, alkol satışının yasaklanmasının stat ve çevresinde taraftarların olay çıkmasını engellediğini ifade etti.

Dünya Kupası boyunca İngiliz vatandaşlarının güvenliği sağlamak için Katar’a giden görevlilere teşekkürlerini ileten Roberts, “İngiltere ve Galler taraftarlarının Katar'daki davranışları kesinlikle örnek niteliğindeydi” ifadelerini kullandı. Rusya’da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası’nda 3 kişinin göz altına değinen Roberts, “Geleneksel olarak Dünya Kupası müsabakalarında çok az sayıda da olsa taraftarımız göz altına alınırdı. Ancak hiç tutuklamanın olmaması daha önce gördüğümüz bir şey değil” şeklinde konuştu.

Öte yandan turnuvanın başlangıcından bu yana Birleşik Krallık genelinde İngiltere - Fransa maçının oynandığı akşam futbolla ilgili 150 ve turnuva boyunca ise toplam 531 olayın yaşandığı kaydedildi.