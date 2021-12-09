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Dünya İngiltere, Omicron vakalarında 1 milyon tahmini yaptı
Dünya

İngiltere, Omicron vakalarında 1 milyon tahmini yaptı

Sağlık Bakanı Javid, yeni varyant kaynaklı vakaların çok hızlı yayıldığını söyledi. İki ila üç gün içinde vaka sayılarının ikiye katlanabileceği uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 15:15:00 -
İngiltere, Omicron vakalarında 1 milyon tahmini yaptı

Omicron vakalarının yayılma hızıyla ilgili İngiltere'den değerlendirme geldi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, koronavirüsün Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret etti.

"Çok hızlı yayılıyor"

Javid, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık bir milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirdi.

Dün getirilen yeni koronavirüs kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, Javid, "(Omicron) Çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm koronavirüs türlerinden daha hızlı yayılıyor." ifadesini kullandı.

Ay sonuna kadar 1 milyon tahmini

İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir." dedi.

Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek, İngiliz hükümetinin koronavirüsle mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini vurguladı.

Aşı pasaportu zorunlu oluyor

İngiliz hükümetinin dün açıkladığı yeni koronavirüs kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunuldu.

Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Hükümet, aşı pasaportunu da uygulamaya koyma kararı aldı.

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