İngiltere mülteci reformunu açıkladı: Statü geçici oluyor, zorunlu geri gönderme geliyor

İngiltere hükümeti, ülkenin sığınma politikasını baştan aşağı değiştiren geniş kapsamlı mülteci reform paketini kamuoyuna açıkladı.

Başbakan Keir Starmer’ın ön sözünü yazdığı 32 sayfalık belgede, küresel çatışmalar ve artan düzensiz göçün İngiltere'nin mevcut sığınma sistemini ciddi biçimde baskı altına aldığı vurgulandı.

Starmer, bugünün şartlarında mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirterek,

“Kişilerin birden fazla güvenli ülkeyi geçip botlarla Manş Denizi’ni aşmaya çalışacağı bir dönemi öngörmüyordu” ifadesiyle daha güçlü caydırıcılığa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mülteci statüsü geçici hâle geliyor

Danimarka modelinin temel alındığı reform kapsamında mülteci statüsü tamamen geçici yapıda olacak.

İtiraz süreçleri kısaltılırken, geri kabulü reddeden ülkeler için vize yasağı uygulanacak.

Bu kapsamda Angola, Namibya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne işbirliği yapmaları için bir ay süre tanındı.

Zorunlu geri gönderme uygulaması

Yeni sistemde sığınma talebinde bulunan ailelere ülkelerine gönüllü dönmeleri için maddi destek sağlanacak.

Bu teklifi reddeden aileler ise zorunlu olarak geri gönderilecek. Çocuklar sınır dışı sürecinde ebeveynlerinden ayrılmayacak.

İngiltere’de sığınma hakkı verilen kişiler yalnızca geçici statüyle kalabilecek ve bu statü her 30 ayda bir gözden geçirilecek.

Güvenli kabul edilen koşullarda sığınmacılar ülkelerine geri gönderilebilecek. Bunun yanı sıra kalıcı oturum için gereken süre 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.

Çalışma hakkı bulunmasına rağmen çalışmayan sığınmacıların maddi destek alma hakkı da kaldırılacak.

Yeni temyiz birimi ve vize sistemi

Belgede, mart ayı itibarıyla 51 binden fazla sığınma temyiz başvurusunun beklediği belirtilerek süreci hızlandırmak için yeni bir temyiz birimi kurulacağı aktarıldı.

Hükümet, “çalışma ve eğitim vizesi” adıyla yeni bir yol da açıyor. Bu yolla iş bulan veya eğitime başlayan mültecilerin ülkede daha hızlı yerleşim hakkı kazanması hedefleniyor.

Sadece bu vize yoluna geçenler ailelerini İngiltere’ye getirebilecek.

“İltica sistemi kontrolden çıkmış durumda”

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, parlamentodaki konuşmasında mevcut iltica rejiminin "kontrolden çıktığını ve adaletsiz olduğunu" söyledi.

Mahmood, son dört yılda 400 bin kişinin sığınma talebinde bulunduğunu, 100 binden fazla kişinin devlet tarafından sağlanan evlerde yaşadığını, mültecilerin yarısından fazlasının ise 8 yıl geçmesine rağmen hâlâ sosyal yardım aldığını belirtti.

Mahmood, ülkeye yasa dışı girişlerin toplumları istikrarsızlaştırdığını ve İngiltere’yi daha bölünmüş bir yer hâline getirdiğini savundu.