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Spor İngiltere milli takımında büyük şok!
Spor

İngiltere milli takımında büyük şok!

Senegal'i 3-0 yenerek çeyrek finalda Fransa ile eşleşen İngiltere milli takımında büyük bir şok yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:16:00 -
İngiltere milli takımında büyük şok!

İngiltere milli futbol takımı oyuncularından Raheem Sterling, Londra'daki evine ailesinin de bulunduğu sırada hırsızların girmesi sonrası 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmaya hak kazanan takımını bırakarak İngiltere'ye döndü.

Olay Cumartesi gecesi gerçekleştiğinde Sterling'in eşi ve üç küçük çocuğu evdeydi. Milli takım teknik direktörü Gareth Southgate, Senegal karşısında 3-1 galibiyet aldıkları tur maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Sterling'in Londra'ya döndüğünü doğruladı:

Soutgate, "Bazen futbol hayattaki en önemli şey değildir. Aile her şeyden önce gelmelidir. Kendisine biraz alan tanımak istedik. Önümüzdeki birkaç gün gelişmelere bakacağız." ifadelerini kullandı.

Sterling'in takım arkadaşı Declan Rice da, "Bu sabah kendisini kahvaltıda gördüm, ardından teknik direktörümüz bize Sterling'in evde bazı sorunlar yaşadığını söyledi. Hepimiz ona bir mesaj gönderdik." açıklaması yaptı.

İngiltere'nin bir sonraki maçı, Fransa'yla oynayacağı çeyrek final karşılaşması 10 Aralık Cumartesi olacak. Sterling, İngiltere milli takımı Katar'dayken ekibini bırakarak İngiltere'ye dönen ikinci oyuncu oldu. 30 Kasım'da da Arsenal oyuncusu Ben White, kişisel sebepleri göstererek Katar'dan ayrılmıştı.

 

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