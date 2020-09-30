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Spor İngiltere Lig Kupası'nda ilk çeyrek finalist Tottenham
Spor

İngiltere Lig Kupası'nda ilk çeyrek finalist Tottenham

Yeniakit Publisher
2020-09-30 00:01:07 -
İngiltere Lig Kupası'nda ilk çeyrek finalist Tottenham

ANKARA (AA) - İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu 4. turunda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Tottenham, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın 4. turuna, İngiltere'nin köklü kulüpleri Tottenham ile Chelsea arasındaki karşılaşmayla başlandı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 19. dakikada Timo Werner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Tottenham, 83. dakikada Erik Lamela'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erince penaltı atışlarına geçildi.

Tottenham, penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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