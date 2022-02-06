  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth varisini açıkladı
Dünya

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth varisini açıkladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün itibarıyla tahta oturuşunun 70’inci yılını doldurdu. Kraliyet Ailesi’nden yayınlanan açıklamada Elizabeth’in Prens Charles’ın eşi Camilla’nın 'kraliçe' unvanını almasını dilediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 19:31:00 - 2022-02-06 19:45:00
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth varisini açıkladı

Kraliçe Elizabeth, tahta çıkışının 70'inci yılını kutladı. Elizabeth, yayınladığı bir mesaj ile de kendinden sonra yerine geçecek oaln tahtın varisini açıkladı. Kraliçe, Elizabeth "Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin" mesajıyla, yeni varisin kim olacağını merak edenler için paylaştı.

95 yaşındaki Elizabeth, yazılı mesajında "Hepinize bana verdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Bana vermeye devam ettiğiniz sevgi ve sadakat için müteşekkirim" dedi. Kraliçe ölümünden sonra en büyük oğlu Prens Charles'ın tahta geçmesini istediğini söylerken gelini Cornwall Düşesi, Camilla'nın da geleceğin Kraliçesi olmasını istediğini belirtti.

"Artık zamanım dolduğunda ve aranızdan ayrıldığımda oğlum Charles Kral olacak. Ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteği vermenizi ve Charles Kral olduğunda Camilla'yı da 'Kraliçe' olarak tanımanızı ve öyle seslenmenizi istiyorum" diyen Kraliçe şaşkınlık yarattı.

Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası’nda 6 kişi öldü
Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası’nda 6 kişi öldü

Dünya

Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası’nda 6 kişi öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay