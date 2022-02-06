İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth varisini açıkladı

Kraliçe Elizabeth, tahta çıkışının 70'inci yılını kutladı. Elizabeth, yayınladığı bir mesaj ile de kendinden sonra yerine geçecek oaln tahtın varisini açıkladı. Kraliçe, Elizabeth "Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin" mesajıyla, yeni varisin kim olacağını merak edenler için paylaştı.



95 yaşındaki Elizabeth, yazılı mesajında "Hepinize bana verdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Bana vermeye devam ettiğiniz sevgi ve sadakat için müteşekkirim" dedi. Kraliçe ölümünden sonra en büyük oğlu Prens Charles'ın tahta geçmesini istediğini söylerken gelini Cornwall Düşesi, Camilla'nın da geleceğin Kraliçesi olmasını istediğini belirtti.



"Artık zamanım dolduğunda ve aranızdan ayrıldığımda oğlum Charles Kral olacak. Ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteği vermenizi ve Charles Kral olduğunda Camilla'yı da 'Kraliçe' olarak tanımanızı ve öyle seslenmenizi istiyorum" diyen Kraliçe şaşkınlık yarattı.