İngiltere Kralı 3. Charles'a taç takıldı! Fuat Oktay da katıldı
İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, bugün Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen tarihi bir törenle taç giydi. Taç takma törenine Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.
İngiltere Kralı 3. Charles bugün Konsort Kraliçe Camilla ile birlikte Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan dini törenle taç giydi.
Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.
Oktay tören sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Kralı 3. Charles’ın Taç Giyme Töreni’ne katıldık. Kral 3. Charles’a, Kraliyet ailesi, Birleşik Krallık halkı ve hükümetine tebriklerimi sunuyor, yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.
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