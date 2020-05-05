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Aktüel

İngiltere, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 19:13:02 -
İngiltere, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.
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