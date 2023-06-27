İngiltere kara kara düşünüyor: Sınır dışı maliyeti kişi başı 169 bin sterlin

İngiltere'de hükümet, çok tartışılan ve henüz planlama aşamasında olan, iltica başvurusunda bulunanların Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya sınır dışı edilmesi uygulamasına dair bir maliyet raporu yayınladı. Söz konusu rapor, sınır dışı uygulamasının İngiltere devletine, kişi başına 169 bin sterline (197 bin euro) mal olacağını ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, hesap edilen bu giderin, ülkeye gelen mülteci adaylarının barınması için yapılan masrafla kıyaslanması ve sınır dışı uygulamasının caydırıcılığının da göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi. Braverman, herhangi bir önlem alınmaması halinde, şu an bütçeden yılda 3,6 milyar sterlin harcanan mültecilerin maliyetinin, önümüzdeki senelerde yılda 11 milyar euroya çıkacağını ifade etti.

İngiltere'de, Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki hükümet, geçen yıl Ruanda ile varılan anlaşma çerçevesinde binlerce göçmeni bu ülkeye göndermeyi planlıyor. Uygulamanın, özellikle Fransa'dan bindikleri küçük teknelerle, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gelen göçmenleri caydırması planlanıyor. İngiltere'deki temyiz mahkemesi, Perşembe günü söz konusu uygulamanın hukuka uygun olup olmadığına karar verecek.

İngiltere'ye geçen yıl Manş Denizi üzerinden yaklaşık 45 bin kişinin geldiği ve bunun da şu ana dek kaydedilen en yüksek rakam olduğu vurgulanıyor. Bu yıl ise şu ana dek 11 binden fazla göçmen aynı güzergah üzerinden İngiltere'ye geçiş yapmış durumda.

Kaynak: DW

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