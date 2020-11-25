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Aktüel İngiltere, İsrail'den yasa dışı yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa etmeyi durdurmasını istedi
Aktüel

İngiltere, İsrail'den yasa dışı yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa etmeyi durdurmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 22:04:12 -
İngiltere, İsrail'den yasa dışı yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa etmeyi durdurmasını istedi

LONDRA (AA) - İngiltere, İsrail'in Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı yerleşim birimine yeni konutlar için ihale sürecini başlatmasından derin endişe duyduğunu belirterek, Tel Aviv yönetimini kararı derhal geri almaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kudüs'teki Har Homa'da bulunan mevcut yerleşim biriminde 540 yeni bina inşa kararından "derin endişe duyulduğu" belirtilerek 15 Kasım'da da Givat Hamatos yerleşim biriminde 1257 konut yapma kararının uygulanması için harekete geçildiği hatırlatıldı.

İngiltere'nin İsrail yerleşim birimleri konusundaki tutumunun açık olduğu kaydedilen açıklamada, "Uluslararası hukuka göre, yerleşim birimleri yasa dışıdır ve taraflar arasında güven ve diyaloğu yeniden inşa etme çabalarına zarar vermektedir. İsrail'i bu kararı derhal geri almaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı, söz konusu konutların 2 bin 200'ünün Har Homa'ya, 3 bininin de yine Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos Yahudi yerleşim birimine inşa edileceğini söylemişti.

İsrail yönetimi 15 Kasım'da Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257, 24 Kasım'da da Har Homa'da'daki yerleşim birimine 540 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.

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