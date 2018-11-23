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İngiltere ile BAE arasındaki casusluk krizi büyüyor

İngiltere ile Birleşik Arap Emrlikleri arasındaki casusluk krizi büyüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sorunu çözüme kavuşturamazsak, ciddi diplomatik sonuçları olacak." dedi.

23 Kasım 2018 Cuma 17:29
İngiltere ile BAE arasındaki casusluk krizi büyüyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası verdiği İngiliz vatandaşı Matthew Hedges'in durumuna ilişkin, "Bu konuyu çözüme kavuşturamazsak, ciddi diplomatik sonuçları olacak." dedi.

Sky News televizyonuna konuşan Hunt, İngiltere'nin Hedges'in durumuyla ilgili kaygılarını BAE'ye ilettiğini belirtti.

Hunt, "Bu konuyu çözüme kavuşturamazsak, ciddi diplomatik sonuçları olacak çünkü bu durum kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Hunt, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da dün Hedges'in durumuyla ilgili olarak BAE'li mevkidaşı ve bu ülkenin Londra Büyükelçisi ile görüştüğünü duyurdu.

Hunt'ın Dışişleri Bakanlığında kabul ettiği Hedges'in eşi Daniela Tejada da görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Keşke kaygılarım en başından itibaren daha ciddiye alınsaydı ama en azından şimdi Dışişleri Bakanlığının daha sağlam bir tutum almaya başladığını görüyorum." diye konuştu.

İngiltere'yi eleştirmişti

Tejada, Dışişleri Bakanı Hunt ile görüşmesinden önce İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, "İzlenimim o ki (Dışişleri Bakanlığı) BAE ile çıkar ilişkilerini bir İngiliz vatandaşının haklı özgürlüğünün ve refahının üstünde tutuyor." demişti.

İngiliz makamlarını eleştiren Tejada, "Bu konuda gerçekten bütünüyle başarısız oldular. Taleplerimi dikkate almadılar. Bir keresinde bunun Dışişleri Bakanlığının görevi olmadığını ve bu konuda temasta bulunmaya mecbur olmadıklarını söylediler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hedges'e ömür boyu hapis cezası

Abu Dabi Temyiz Mahkemesi, "BAE aleyhinde casusluk yapma ve ülke dışına hassas istihbarat ve güvenlik bilgisi çıkarma" suçlamasıyla yargılanan doktora öğrencisi İngiliz Matthew Hedges hakkında önceki gün müebbet hapis cezası kararı vermişti.

İngiltere'deki Durham Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Hedges, "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE'de 5 Mayıs'ta "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:29
  1. İngiltere
  2. BAE

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