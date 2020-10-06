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Sağlık İngiltere hükümeti, vaka sayısı takibinin kontrolünü yitirdi mi?
Sağlık

İngiltere hükümeti, vaka sayısı takibinin kontrolünü yitirdi mi?

Son bir haftada olan vaka sayılarına 16 bin kişinin eksik yazıldığının ortaya çıkmasından sonra İngiltere'deki hükümet, enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olan temaslı kaç kişinin izlenemediğine dair henüz net bir açıklama yapamadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:01:00 -
İngiltere hükümeti, vaka sayısı takibinin kontrolünü yitirdi mi?

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan günlük korona virüs vaka sayılarında, 25 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasındaki bir hafta içinde 16 bin vakanın kayda geçmediği ayrıca verilerin eksik bildirildiği pazar günü açıklanmıştı.

Eksik verilerin eklenmesiyle, İngiltere'de cumartesi günü 12.872 olan vaka sayısı, pazar günü 22.962'e kadar yükselmişti.

Sağlık Bakanlığı daha sonra bu durumun bilgisayar hatasından kaynaklandığını açıkladı. Bakanlık, teknik sorunun çözüldüğünü ve tüm vakaların sisteme girildiğini duyurmuştu.

Henüz sebebi tam anlaşılamayan eksik veriler, aynı zamanda bilgilerin temas ve takibini mümkün kılan ikinci bir sisteme yüklenememesi; binlerce korona virüslü kişinin temasta bulunduğu kişilerin takip edilememesi anlamına geliyor.

Başbakan Boris Johnson dün BBC'nin programında, eksik bildirilen vakaların tümünün sisteme eklendiğini ve kendileriyle temasa geçildiğini, onların temasta bulundukları kişilerin izinin sürülmesi çalışmasına başlandığını ifade etti ama rakam veremedi.

 

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