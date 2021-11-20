İngiltere F-35B için tutuştu! "Ruslar kaçırmadan çıkaralım"

İngiltere ve ABD, Akdeniz açıklarında geçtiğimiz gün düşen F-35'in peşine düştü. HMS Queen Elizabeth adlı uçak gemisinden kalktıktan bir süre sonra Akdeniz'in uluslararası sularına düşen F-35B, onu denizin altından çıkarmayı başaran için teknoloji casusluğunun konusu olabilir.

Suların altındaki enkaza ilk ulaşan ülkenin Rusya olmaması için çabalayan Londra ve Washington, uçağın düştüğü bölgede arama çalışmalarını hızlandırdı. Bu iki ülke, F-35B'nin denizdeki tam yerini tespit edip uçağı sulardan çıkaramazsa Lockheed Martin üretimi savaş jeti, diğer ülkeler için kıymetli bir hedef haline gelecek.

Ekipman yola çıktı

İngiliz ve Amerikalılar, Rusya'nın F-35B'ye ulaşmak için çaba içerisine girdiğini düşünüyor. HMS Queen Elizabeth'in bulunduğu konum tam olarak açıklanmasa da uçak Doğu Akdeniz'de düştü. Kaza sonrası İngilizler, kurtarma operasyonu için ABD'den yardım istedi.

The Times'a bilgi veren Kraliyet Donanması kaynakları, F-35B'nin özellikleri nedeniyle suya ilk çarptığı yerin çok uzağında bir yere ilerlemiş olabileceğini belirtiyor. İngilizlerin talebiyle F-35 kurtarma ekipmanını bölgeye getirmekte olan Amerikalılar, 'Towed Pinger Locator' şeklinde tanımlanan TPL-25 cihazıyla F-35B'den sinyal alabilmeyi umuyor. Bu cihaz, düşen askeri ya da sivil uçakları suyun altında 6 km derinliğe kadar bulabiliyor.

Mini denizaltı indirilecek

F-35B'nin yeri tam olarak tespit edildikten sonra kurtarma operasyonunda ikinci safhaya geçilecek. Uzaktan kumandalı mini denizaltılar enkaz bölgesine indirilerek uçağı şişirilebilir torbalara bağlayacak. Suyun içinde şişen balonların F-35B'yi yüzeye çekmesi ve ardından uçağın Güney Kıbrıs'ta İngiltere'ye ait hava üssüne taşınması planlanıyor.

F-35B'nin düştüğü yere başka ülke gemilerinin yaklaşmaması için İngiliz donanması teyakkuza geçti. Devriye halindeki İngiliz gemilerinin Girit güneyinde görüldüğü iddia ediliyor. Zira bir İngiliz gemisi Girit açıklarında aynı nokta üzerinde turlayıp duruyor. Rusya'nın derin denizlerdeki kurtarma görevleri için tasarlanmış denizaltılara sahip olduğu biliniyor.