İngiltere en büyük 4 düşman ülkeyi duyurdu

General Sir Nicholas Carter'ın ardından Kasım 2021'den bu yana İngiliz kuvvetlerinin başına geçen Amiral Tony Radakin, İngiltere'ye yönelik tehditlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Amiral, silahlı kuvvetlerin başında ilk kez Salı günü yaptığı konuşmada, "Dünya şüphesiz bugün daha müreffeh, ancak güvenlik bakış açımız son 30 yılda herhangi bir zamandan çok daha karmaşık ve tehlikeli hale geldi" dedi.

İngiltere için en tehlikeli 4 ülke

Radakin, İngiltere ve müttefiklerinin dört ana rakibi olarak Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'yi gösterdi. Askeri yetkili, Çin'in "seyir özgürlüğü, ekonomik sindirme veya kurt savaşı diplomasisi" yoluyla, uluslararası davranış normlarına meydan okuduğunu iddia etti.

Radakin, "Rusya, değerlerimiz ve çıkarlarımız için bir tehdit oluşturuyor. İran ve Kuzey Kore ise potansiyel "nükleer veya balistik" tehditler oluşturuyor" dedi.

Radakin, buna karşılık olarak, İngiliz ordusunun 'yüksek etkili ve düşük ayak izi' operasyonlarına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Orduda daha fazla çeşitlilik

Radakin konuşmasında, ordunun saflarında daha fazla çeşitlilik, özellikle de daha fazla kadın olması çağrısında bulundu. Ayrıca, bazı askeri üyelerin kişisel çıkarları için, örneğin yanlış okul masrafları talep etmek gibi sahte harcama raporlarına da değindi.

Radakin, "Çok az sayıda kadın, ulusumuzun etnik, dini ve bilişsel çeşitliliğini yansıtmıyor" dedi. Askeri yetkili aynı zamanda, kendi değerlerini takip etmeme, birbirine saygı duyulmaması ve sahte masraf talep etmelerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

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