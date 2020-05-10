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Dünya

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan koronavirüs kararı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Johnson, koronavirüs karantinasının 1 Haziran tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 21:46:00 -
İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan koronavirüs kararı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen yasaklara ilişkin gevşeme takvimini açıkladı.

Bu haftanın kısmi karantina uygulamasını bitirmek için doğru olmadığını belirten Johnson, evden çalışması mümkün olmayan kişilerin bu hafta itibariyle iş yerlerine gidebileceğini söyledi, çarşamba gününden itibaren açık havada süresiz bir şekilde zaman geçirilebileceğini ifade etti.

1 Haziran itibariyle mağazaların açılabileceğini söyleyen Johnson, bazı küçük öğrencilerin de okula dönmesini planladıklarını aktardı.

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