  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi
Aktüel

İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:27:42 -
İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

LONDRA (AA) - İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vaka oranını düşük tutmak için "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinde" değişikliğe gidildiği bildirildi.

Buna göre, son 1 ayda vaka sayıları artan Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan cumartesi günü saat 04.00'ten itibaren ülkeye gelecek kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerekecek.

Açıklamada, İngiltere'ye ulaşanlardan yolcu formlarının talep edileceği bildirilirken, formu görevlilere teslim etmeyenlere 100 sterlin para cezası kesileceği uyarısında da bulunuldu.

- Türkiye "güvenli ülkeler" listesinde yer alıyor

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina şartının uygulanacağını açıklamıştı.

İngiltere, daha önce İspanya, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve İsviçre'yi de "güvenli ülkeler" listesinden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenler için karantina zorunluluğu bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da şiddetli deprem!
Gündem

İstanbul'da şiddetli deprem!

İstanbul ve çevre illerde hissedilen saat 16:38 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yerin 12.9 km altında meydana gel..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Koç’tan pisliğini örtbas etme çabası!
Gündem

Koç’tan pisliğini örtbas etme çabası!

Bünyesinde maden faaliyetleri yürüten firmanın Sivas’ta vatandaşa zehirli su içirdiği skandalı patlak veren Koç Holding'in CEO’su Levent Çak..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı