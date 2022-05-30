İngiltere basınından bomba iddia! Türkiye'den müthiş 'KKTC' hamlesi

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılabilmek için, terör örgütleri konusunda ilk günden itibaren tavrını ortaya koyan Türkiye'ye sorunların çözümüne dair sıcak mesajlar gönderiyor.

İngiltere basınından Express gazetesi, NATO sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı.

KKTC'nin statüsü gündeme geldi

Haberde, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in savunma ittifakına katılmasına izin verme müzakerelerinin bir parçası olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) statüsünü masaya koymayı düşünüyor." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinden üst düzey bir kaynağın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından yürütülen genişleme planlarının "uzun zaman alacağı" konusunda uyardığını söylediği kaydedildi.

Türkiye'den, Kıbrıs'ta çözüm için baskı

İki İskandinav ülkesinin NATO sürecinde yeni bir mesele ortaya çıktığı belirtilen haberde, Ankara'nın, Kıbrıs'ta çözüm için baskı kurduğu ifade edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yakın bir kaynağın, Tatar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp resmen tanınmayan söz konusu ülkenin statüsünün NATO görüşmelerinde masaya yatırılmasını talep ettiğini doğruladığı notu paylaşıldı.

"Cumhurbaşkanı Tatar, olumlu bir yanıt aldı"

Aynı kaynağın, "Görüşmenin yapıldığını biliyorum ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın olumlu bir yanıt aldığını anlıyorum. Neden bu durumda herhangi bir kaldıraç kullanmayalım?

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, herhangi bir ilerleme kaydedilmesini durdurmak için AB üzerindeki vetolarını kullanıyor. Bu adaletsizliğin çözülmesinin vakti geldi." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

İngiliz bakanlar, doğrudan uçuşlara sıcak bakıyor

KKTC lideri Tatar, Sunday Express'e verdiği demeçte, amacının Kuzey Kıbrıs'ın ayrı bir ülke olarak tanınması olduğunu söylemişti.

Aynı haberde ayrıca, İngiliz bakanların, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşlara izin verme fikrine sıcak baktığının anlaşıldığı kaydedildi.