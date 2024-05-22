İngiltere Başbakanı Sunak seçim kararını açıkladı!

Başbakan Sunak, erken seçimin 4 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

İngiltere'de son olarak Aralık 2019'da seçim yapılmıştı. Erken seçim kararı açıklanmasaydı İngiltere seçimi Aralık 2024'te yapılacaktı.

Baskılara dayanamadı!

Uzun zamandır seçim tarihini açıklama baskısı altında olan Sunak, beş yıllık dönemin dolacağı şekilde yıl sonunu işaret ediyordu. Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Keir Starmer, genel seçimlerin "ülkenin ihtiyaç duyduğu ve beklediği an" olduğunu söyledi.

Sunak'ın seçim tarihini belirlemesi ardından açıklama yapan Starmer, "değişim fırsatı bu seçimin konusudur" dedi.

Muhafazakar Parti 2010'dan beri iktidarda. Bunun ilk beş yılı Liberal Demokratlar ile koalisyon hükümetiydi. Parti, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ifade eden Brexit sürecinde ve Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle bir süredir ekonomideki kötüye gidişle ilgili baskı altındaydı.

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3 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde Muhafazakar Parti büyük kayıplara uğradı.

İşçi Partisi 185 ek sandalye ile belediye meclis üyeliğini 1140'a yükseltirken, Muhafazakar Parti 473 sandalye kaybederek 513'e gerilemişti. Bu sandalye bir kısmı da Liberal Demokratlara, Yeşiller'e ve bağımsızlara geçmişti.

İşçi Partisi anketlerde önde!

Ülkede yapılan kamuoyu yoklamaları uzun süredir İşçi Partisi'ni önde gösteriyor.

Mayıs ayı anketlerine göre İşçi Partisi yüzde 44, Muhafazakar Parti yüzde 23, aşırı sağcı olarak tanımlanabilecek Reform Partisi ise yüzde 11 oy oranına sahip.

Seçimlerde, İngiltere parlamentosunda kanunları ve politikaları belirleyen 650 milletvekili seçilecek. Milletvekilleri, Londra merkezli parlamentonun iki meclisinden biri olan Avam Kamarası için seçiliyorlar.