0553 313 94 23

İngiltere Başbakanı May Prens ile görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşecek. May görüşmede Prens'e Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen konularında "çok açık mesaj" vereceğini söyledi.

30 Kasım 2018 Cuma 13:53
İngiltere Başbakanı May Prens ile görüşecek

G20 Zirvesi için Arjantin'e giden May, uçakta beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zirve sırasında Suudi Prens Muhammed bin Selman ile görüşeceğini belirten May, "Vereceğim mesaj çok net olacak. Bu, Cemal Kaşıkçı ve Yemen konularında sürekli verdiğimiz mesaj olacak." dedi.

'Sorumlulardan hesap sorulmasını bekliyoruz'

May, bu konuda yürütülen soruşturmaya işaret ederek "Açıktır ki Kaşıkçı olayına ilişkin olarak bütünüyle saydam bir soruşturma ile sorumlulardan hesap sorulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı, Yemen konusunda da bu ülkedeki insani durumdan duydukları kaygıyı ifade ederek, uzun vadeli bir çözüm istediklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin "AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da geçen hafta Suudi Arabistan'a giderek Prens Muhammed bin Selman ve Kral Selman bin Abdülaziz ile görüşmüştü.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:53
  1. İstanbul
  2. İngiltere Başbakanı Theresa May
  3. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan taziye ziyareti
    1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan..
    2. -Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    3. Eker Süt Ürünleri lastik yönetimi için..
    4. Grip ve soğuk algınlığından korunmak..
    5. DÜZELTME - "Çin'de '2018 Türkiye..
    6. Ukrayna-Rusya krizinde kritik gelişme!
    7. Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
    8. Yemen halkı çaresizce yardım bekliyor
    9. Almanya'da perakende satışlar ekimde..
    10. Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
    11. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    12. Avrupa'da işsizlik ekimde değişmedi
    13. Sürücüler dikkat yarın başlıyor!..
    14. Hindistan'da çiftçilerden protesto
    15. Yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık..
    16. AK Parti Esenyurt belediye başkan..
    17. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    18. Sanchez'den Manchester United'a kötü..
    19. İsrail güçleri Batı Şeria'daki..
    20. Türkiye'nin yeni "beşizleri" dünyaya..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'