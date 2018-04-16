İngiltere başbakanı May, parlamentoya hesap verecek!

İngiliz basını, parlamentonun onayını almaksızın Suriye'de Esed rejiminin kimyasal kapasitesine ve askeri üslerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava saldırısından dolayı İngiltere Başbakanı Theresa May'in parlamentoya hesap vereceğini yazdı.



ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili bir makale kaleme alan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Gerçekleştirdiği kimyasal saldırıların, Esed'in yanına kâr kalmayacağını göstermek, İngiltere'nin ödevidir." diye yazmıştı. Rusya destekli Esed rejimi son olarak 2 Nisan 2018'de, Rusya'nın garantörlüğünde zorunlu tahliyesine başlanan Doğu Guta'nın muhalif güçlerin elindeki son kenti olan Duma'ya yönelik kimyasal saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda en az 75 sivil hayatını kaybederken, 1000'den fazla sivil ise gazdan etkilenmişti.



Bu olay üzerine 'kırmızı çizgileri'nin aşıldığına kanaat getiren ABD, Fransa ve İngiltere, 14 Nisan 2018'de Esed rejiminin kimyasal kapasitesine ve askeri üslerine yönelik hava harekatı gerçekleştirerek Şam, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki çok sayıda noktayı vurmuştu.