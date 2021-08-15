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Dünya İngiltere Başbakanı Johnson: Kimse bunu istemiyor
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson: Kimse bunu istemiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kimsenin, Afganistan'ın terörün gelişme alanı olmasını veya 2001 öncesi duruma geri dönmesini istemediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 20:41:00 -
İngiltere Başbakanı Johnson: Kimse bunu istemiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kimsenin, Afganistan'ın terörün gelişme alanı olmasını veya 2001 öncesi duruma geri dönmesini istemediğini söyledi.

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın başkanlığında düzenlenen Acil Durum Kabine Toplantıları (COBRA) kapsamında, Afganistan'daki durum ele alındı.

Johnson, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Afganistan'da şu anda açıkça bir rejim değişikliğinin olduğunu ve nasıl bir rejim olacağını ise tam olarak bilmediklerini söyledi.

Afganistan'da durumun son derece zor olmaya devam ettiğini ve daha da zorlaşacağını belirten Johnson, "Önceliğimiz, İngiliz vatandaşlarına, 20 yıl boyunca İngilizlerin Afganistan'daki çabalarına yardım eden herkese karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden emin olmak ve onları elimizden geldiğince hızlı şekilde oradan çıkarmaktır." dedi.

Kimsenin iki taraflı olarak Taliban'ı tanımasını istemediklerini söyleyen Johnson, Afganistan'ın, tekrar "terör için gelişme alanı" haline gelmemesini sağlamak için Batı'nın birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Johnson, "Kimse Afganistan'ın terörün gelişme alanı olmasını veya 2001 öncesi duruma geri dönmesini istemiyor." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki İngiliz diplomatik varlığının azaltıldığını ancak personelinin, İngiliz vatandaşlarına ve Afgan personele yardım sağlamak için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Bakanlıktan bir sözcü, "Afganistan'dan ayrılmak isteyen İngiliz vatandaşlarının bunu yapabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

mevlt

dünyanın en sahtekar üçkağıtçı milleti ingilizler..dir
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mevlt

dünya tarihi boyunca bit gibi parazit hayat yaşamışlar....
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