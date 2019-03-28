İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu.
İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu.
28 Mart 2019 Perşembe 15:42
İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu.
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