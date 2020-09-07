  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere, 7 Yunan adasından geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi
Aktüel

İngiltere, 7 Yunan adasından geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 21:19:07 -
İngiltere, 7 Yunan adasından geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

LONDRA (AA) - İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen 7 Yunan adasından ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaptığı yazılı açıklamada, verilerin, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Yunan adalarından geleceklere karantina şartının getirilmesini önerdiğini kaydetti.

Bakan Shapps, İngiltere'ye Crete, Lesvos, Mykonos, Santorini, Serifos, Tinos ve Zakynthos adalarından çarşamba günü saat 04.00'ten itibaren gelecek kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerektiğini aktardı.

Shaaps, Kovid-19 konusunda güvenli olmayan ülkelerden geleceklere uygulanan 14 günlük karantina süresini kısaltmak için çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

- Türkiye "güvenli ülkeler" listesinde yer alıyor

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina şartının uygulanacağını açıklamıştı.

İngiltere, daha önce İspanya, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve İsviçre'yi de "güvenli ülkeler" listesinden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenler için karantina zorunluluğu bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti
Gündem

Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti

Eşinin amcası tarafından tehdit ve taciz edildiğini söyleyen 22 yaşındaki Gökçen Ocak, şahsın kendisine cinsel organını gösterdiği anları pa..
Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde
Ekonomi

Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay bulunan doğal gaz keşfine ilişkin, Türkiye'nin doğal gaz ..
İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü
Siyaset

İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü

İBB’nin hükümet tarafından hayata geçirilen projelere karşı husumetini gösteren fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı