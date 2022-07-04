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Dünya İngilizlere tasarruf tavsiyesi: Çamaşır ve bulaşık makineniz dolana kadar bekleyin
Dünya

İngilizlere tasarruf tavsiyesi: Çamaşır ve bulaşık makineniz dolana kadar bekleyin

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası artan enerji fiyatlarına çözüm arayan İngiltere çareyi suyu az kullanmakta buldu. Ülke genelindeki su şirketleri İngilizlere sıcak havalarda duş süresini azaltmanın yanı sıra, çamaşır ve bulaşık makinesini kullanmadan önce tamamen dolması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 15:31:00 -
İngilizlere tasarruf tavsiyesi: Çamaşır ve bulaşık makineniz dolana kadar bekleyin

Rusya-Ukrayna savaşının ardından birçok ülke tasarruf tedbirleri alırken, İngiltere de enerji maliyetini azaltmak için suyun az kullanılması gerektiğini belirtti.

İngiliz su firmaları insanların "su tasarrufu yapmak için su ısıtıcısını yalnızca ihtiyaç olan suyla doldurulması" gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mümkünse banyo yapmak yerine duş alın. Çamaşır makinenizi veya bulaşık makinenizi kullanmadan önce tamamen dolana kadar bekleyin."

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