İngilizlere tasarruf tavsiyesi: Çamaşır ve bulaşık makineniz dolana kadar bekleyin

Rusya-Ukrayna savaşının ardından birçok ülke tasarruf tedbirleri alırken, İngiltere de enerji maliyetini azaltmak için suyun az kullanılması gerektiğini belirtti.

İngiliz su firmaları insanların "su tasarrufu yapmak için su ısıtıcısını yalnızca ihtiyaç olan suyla doldurulması" gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mümkünse banyo yapmak yerine duş alın. Çamaşır makinenizi veya bulaşık makinenizi kullanmadan önce tamamen dolana kadar bekleyin."