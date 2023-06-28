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Ekonomi İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Çılgınlar gibi almaya başladılar
Ekonomi

İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Çılgınlar gibi almaya başladılar

Yeniakit Publisher
2023-06-28 08:35:00 - 2023-06-28 08:41:58
İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Çılgınlar gibi almaya başladılar

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, en çok seyahat yapılan beşinci ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu. İngilizlerin Türkiye biletlerine yoğun talep gösterdiği bildirildi.

İngiltere’den Akdeniz destinasyonlarına yapılan seyahatler artış gösterirken, en çok seyahat yapılan beşinci ülke Türkiye oldu.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılının ilk dört ayında İngiltere’den Akdeniz’e hava yolu ile yapılan seyahatler yüzde 47 arttı.

Turizm DataBank’ın haberine göre, İngiltere’den Akdeniz ülkelerine yapılan yurt dışı seyahatlerinde İspanya gerilemesine rağmen yüzde 37 payla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 12 İtalya, yüzde 10 payla Fransa yüzde 7,5 payla Portekiz ve yüzde 6,1 payla Türkiye izledi.

İspanya ve Fransa yüzde 60’ın üzerinde gelişme gösterirken Portekiz yüzde 37 ve Türkiye yüzde 41 gelişime gösterdi.

Öte yandan Fas, Yunanistan ve Mısır da gelişme kaydederken Fas yüzde 181 artışla rekor kırdı. Bu üç ülke de İngiltere pazarından yüzde 2,5 pay aldı.
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