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Gündem İngilizlerden çarpıcı analiz: Türkiye'nin büyük bir ayak izi var
Gündem

İngilizlerden çarpıcı analiz: Türkiye'nin büyük bir ayak izi var

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki yatırımlarına dikkat çeken İngiliz The Economist dergisi, Türkiye için "Osmanlı Gücü" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 15:56:00 - 2022-05-09 15:57:07
İngilizlerden çarpıcı analiz: Türkiye'nin büyük bir ayak izi var

Kuzey Afrika'da Türkiye'nin yatırımlar sayesinde büyük bir ayak izinin olduğunu ifade eden batı basını "Osmanlı gücü" başlığıyla dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı.

The Economist'te yer alan haberde, "Türkiye'nin inşaat sektörü uluslararası bir ağır sıklettir. Dünyanın en büyük 250 müteahhidinden 40'ı Türk, sadece Çin ve Amerika'nın arkasında. Birçoğunun uzun zamandır kuzey Afrika'da büyük bir ayak izi var" ifadelerine yer verildi.

Türkiye için "Osmanlı Gücü" ifadesini kullandılar

İş dünyası kategorisinde "Osmanlı gücü" başlığıyla girilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda kıtanın güneyinde akınlar yapmaya başladılar. Sadece geçen yıl, Türk inşaatçıların Sahra altı Afrika'da üstlendiği projelerin değeri 5 milyar dolar ya da yurt dışındaki tüm Türk inşaat projelerinin %17'siydi. Orta Doğu (%13) ve yalnızca eski Sovyetler Birliği ülkelerinden sonra ikinci sırada. Türk şirketleri Çinli rakiplerinden daha hızlı koşma ve yüksek kalite sunma eğilimindedirler.

"Türkiye yerel halka iş de sağlıyor"

Türkler, Afrika hükümetlerinin Çinlilerin daha isteksiz olduğu yerel taşeronları ve işçileri işe alma taleplerine uymaktan da mutlular. Çinli şirketler mühendisler de dahil olmak üzere vasıflı işçilerini Afrika'ya getiriyor."

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