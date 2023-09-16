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Dünya İngilizler yazdı: Esad’ın aklında kral olmak var!
Dünya

İngilizler yazdı: Esad’ın aklında kral olmak var!

Yeniakit Publisher
2023-09-16 17:44:00 -
İngilizler yazdı: Esad’ın aklında kral olmak var!

Milyonlarca kişinin ülkesini terk ettiği binlerce insanın da yaşanan savaşta hayatını kaybettiği Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, ülkenin yönetim şeklini değiştirmek istediği öne sürüldü.

Milyonlarca kişinin ülkesini terk ettiği binlerce insanın da yaşanan savaşta hayatını kaybettiği Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, ülkenin yönetim şeklini değiştirmek istediği öne sürüldü.

İngiltere merkezli Arapça yayın yapan Elaph gazetesinin Esad hakkında yazdığı haber gündem de yer alıyor. Gazete, iç savaşı yaşandığı Suriye’de, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkenin yönetim şeklini cumhuriyetten parlamenter monarşiye çevirmek istediğini iddia etti.

OĞLUNU İKTİDARA GETİRMEK İSTİYOR

Londra merkezli Arapça yayın yapan Elaph gazetesinin haberine göre yine Esad'ın böylelikle iktidarın engelsiz bir şekilde oğluna geçmesini imkan sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

EŞİ VE KARDEŞİNE SORUMLUK VERDİ

İngiliz gazetesinde, Esad'ın son yıllardaki siyasi tavrı mercek altına alınırken, ülkenin yönetiminde eşi Esma Esad ve erkek kardeşi Mahir Esad'a önemli sorumlulukların devredildiği iddia edildi.

YÜZLERCE TON ALTINA SAHİP

Elaph gazetesinin bir İngiliz istihbarat kaynağına dayandırdığı bilgiye göre, Esad ailesinin yüzlerce ton altın ve milyarlarca dolarlık mal varlığına sahip olduğu belirtildi.
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