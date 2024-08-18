  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İngilizler o futbolcuya talip: Beşiktaş'ta piyango vurdu! İngiliz basını açıkladı... Transfer yarışı başladı
Spor

İngilizler o futbolcuya talip: Beşiktaş'ta piyango vurdu! İngiliz basını açıkladı... Transfer yarışı başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 11:16:00 -
İngilizler o futbolcuya talip: Beşiktaş'ta piyango vurdu! İngiliz basını açıkladı... Transfer yarışı başladı

Son olarak Ndour'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Süper Kupa'yı müzesine götüren ve lige 3 puanla başlayan siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor.


Yabancı oyuncu sayısını düşürmek ve yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak isteyen yönetim, Muleka'ya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Siyah-beyazlıların santrforu Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan ve Rusya'dan teklifler gelmişti.


Fotomac'a göre İngiliz basınından derlediği habere göre; Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu için bu kez İngiltere Championship ekibi Cardiff City devreye girdi.

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi oyuncu için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş formasıyla 78 maça çıkan Jackson Muleka 14 kez gol sevinci yaşadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kongolu oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilirken sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23