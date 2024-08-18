İngilizler o futbolcuya talip: Beşiktaş'ta piyango vurdu! İngiliz basını açıkladı... Transfer yarışı başladı

Süper Kupa'yı müzesine götüren ve lige 3 puanla başlayan siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor.



Yabancı oyuncu sayısını düşürmek ve yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak isteyen yönetim, Muleka'ya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Siyah-beyazlıların santrforu Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan ve Rusya'dan teklifler gelmişti.



Fotomac'a göre İngiliz basınından derlediği habere göre; Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu için bu kez İngiltere Championship ekibi Cardiff City devreye girdi.

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi oyuncu için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş formasıyla 78 maça çıkan Jackson Muleka 14 kez gol sevinci yaşadı.

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Kongolu oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilirken sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.