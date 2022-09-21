İngilizler, liderleri böyle aşağıladı: Bir de bilet kontrolünden geçirmişler! Vay Michel, sen ne yapıyorsun orada?

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de gerçekleşti. Cenazeye ABD Başkanı Joe Biden dışındaki liderler otobüslerle gitti. Bu ikiyüzlülük dünyada tartışmalara yol açarken yeni çıkan görüntüler de oldukça ilginç gözüküyor.

Bilet kontrolünden de geçirmişler

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılan devlet liderleri otobüsün kalkmasını bekledi. O anlar kameraya yansıdı.

Devlet liderlerine görevliler tarafından otobüse binmeden önce bilet kontrolü yapılması dikkat çekti. O anların kayıt altına alınması ve yayınlanması da bir başka şaşkınlığa neden hareket oldu.

Michel de aralarında

Görüntülerde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de otobüs bekleyen ve bilet kontrolünden geçirilen kişiler arasında olduğu görüldü.

Biden'a ayrıcalık tanınmıştı

Kraliyet kaynakları, cenazeye gelecek liderlerin özet jet kullanmamasını istemişti. Kalabalık nedeniyle alınacak tedbirler arasında liderlerin cenazeye özel zırhlı araçlarla değil de otobüslerle götürüleceği açıklanmıştı. Tüm liderler cenaze töreninin yapılacağı Westminister Kilisesi'ne otobüslerle giderken sadece ABD Başkanı Joe Biden ve eşi, diğerlerinin aksine alana şahsi arabaları ile geldi.