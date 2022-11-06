  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan yeni uygulamayı resmen açıkladı! TFF’den hakem atamalarında devrim

Zelenski İran'a fena çıkıştı! "Bunu itiraf ederken bile yalan söylediler"

AK Partili isim duyurdu! Muhalefetin canı fena halde sıkılacak

Tarih verildi! Elinizi çabuk tutun! Kaçıran bin pişman olacak

Cübbeli Ahmet Hoca, pimi çekti! Seçimlerle ilgili bomba "LGBT" iddiası

Çinliler, kurşun geçirmez araçlarla bölgeye taşınacak! Çin-Pakistan ekonomik koridoru projeleri

AK Partili Metin Külünk'ten flaş çıkış! Hay ağzına sağlık

Sümeyye Erdoğan'dan şok "başörtüsü" açıklaması! Ağızlar bir karış açık kalacak

HAVELSAN'ın geliştirdiği milli yazılım 'Kovan': Türkiye'den dev sistem! Artık dışarıdan almayacağız!

Yunanistan'dan savaş çığırtkanlığı: En kötü senaryoya hazır olun
Medya İngilizler endişeli: Rusya Türkiye'ye bağımlı hale geldi
Medya

İngilizler endişeli: Rusya Türkiye'ye bağımlı hale geldi

İngiltere merkezli Financial Times, Rusya'nın Türkiye sayesinde tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'deki rolünü analiz etti. Söz konusu haberde, Batı yaptırımlarının Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı hale gelmesine sebep olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 18:48:00 -
İngilizler endişeli: Rusya Türkiye'ye bağımlı hale geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta tahıl koridoru anlaşmasını tek taraflı olarak askıya alan Rusya'nın görüşmeler sonrasında anlaşmaya geri döndüğünü açıklamıştı.

Dünya basınında geniş yer buldu

Rusya'nın tahıl sevkiyatına kaldığı yerden devam edeceğini açıklayan Erdoğan'ın bu hamlesi dünya basınının en önemli gündem maddesi haline geldi.

İngiltere merkezli Financial Times, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü mercek altına aldı. Financial Times, Putin'in Erdoğan ile görüştükten sonra anlaşmaya yeniden katıldığına dikkat çekti.

"Rusya Türkiye'ye bağımlı hale geldi"

Söz konusu haberde, "Putin, bu hafta Erdoğan'ın tarafsızlığını ve anlaşmaya dönerken yoksul ülkelere yardım etme kararlılığını övdü. Ancak analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan haberde anlaşmaya yakın olan bir kaynağın, "Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı. Erdoğan'ın çok kartı var." sözlerine yer verdi.

"Ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı"

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon yayınında Putin'i işaret ederek, "Tahıl koridorunu başkaları aracılığıyla açmayı kabul etmiyor. Ama ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı." sözlerine yer verdiğine dikkat çekildi.

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Hayati rolü nedeniyle...
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Hayati rolü nedeniyle...

Siyaset

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Hayati rolü nedeniyle...

Rus basını yazdı: Bunu yapabilen tek lider Erdoğan
Rus basını yazdı: Bunu yapabilen tek lider Erdoğan

Medya

Rus basını yazdı: Bunu yapabilen tek lider Erdoğan

Dikkat çeken konuşma: CHP'liyim ama Erdoğan'ın hastasıyım
Dikkat çeken konuşma: CHP'liyim ama Erdoğan'ın hastasıyım

Gündem

Dikkat çeken konuşma: CHP'liyim ama Erdoğan'ın hastasıyım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz! Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz! Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek!

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz! Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek!

Türkiye'nin tarihi başarısı dünyayı salladı: Başkan Erdoğan'ın çok kartı var
Türkiye'nin tarihi başarısı dünyayı salladı: Başkan Erdoğan'ın çok kartı var

Gündem

Türkiye'nin tarihi başarısı dünyayı salladı: Başkan Erdoğan'ın çok kartı var

Alev Alatlı’dan Erdoğan mesajı
Alev Alatlı’dan Erdoğan mesajı

Siyaset

Alev Alatlı’dan Erdoğan mesajı

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Vatandaşlar akın etti
Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Vatandaşlar akın etti

Aktüel

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Vatandaşlar akın etti

Başkan Erdoğan: Zayıf aile güçlü milleti zayıflatır
Başkan Erdoğan: Zayıf aile güçlü milleti zayıflatır

Gündem

Başkan Erdoğan: Zayıf aile güçlü milleti zayıflatır

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23