İngilizler endişeli: Rusya Türkiye'ye bağımlı hale geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta tahıl koridoru anlaşmasını tek taraflı olarak askıya alan Rusya'nın görüşmeler sonrasında anlaşmaya geri döndüğünü açıklamıştı.

Dünya basınında geniş yer buldu

Rusya'nın tahıl sevkiyatına kaldığı yerden devam edeceğini açıklayan Erdoğan'ın bu hamlesi dünya basınının en önemli gündem maddesi haline geldi.

İngiltere merkezli Financial Times, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü mercek altına aldı. Financial Times, Putin'in Erdoğan ile görüştükten sonra anlaşmaya yeniden katıldığına dikkat çekti.

"Rusya Türkiye'ye bağımlı hale geldi"

Söz konusu haberde, "Putin, bu hafta Erdoğan'ın tarafsızlığını ve anlaşmaya dönerken yoksul ülkelere yardım etme kararlılığını övdü. Ancak analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan haberde anlaşmaya yakın olan bir kaynağın, "Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı. Erdoğan'ın çok kartı var." sözlerine yer verdi.

"Ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı"

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon yayınında Putin'i işaret ederek, "Tahıl koridorunu başkaları aracılığıyla açmayı kabul etmiyor. Ama ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı." sözlerine yer verdiğine dikkat çekildi.