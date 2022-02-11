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Gündem İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Erdoğan onları devrimin habercisi olarak görüyor
Gündem

İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Erdoğan onları devrimin habercisi olarak görüyor

İngiliz The Economist dergisinde yayımlanan bir yazıda Başkan Erdoğan'ın Türk SİHA'larını "askeri bir devrimin habercisi" olarak gördüğü ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 18:00:00 -
İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Erdoğan onları devrimin habercisi olarak görüyor

Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar uluslararası basın tarafından dikkatle takip ediliyor. Londra merkezli The Economist dergisinden yayımlanan bir yazıda, Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar analiz edildi.

Askeri devrimin habercisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, SİHA'ları "askeri bir devrimin habercisi" olarak gördüğü kaydedilirken, Türkiye'nin kendi kendine yetecek bir silah üreticisi olmaya çalıştığı vurgulandı.

Yerlilik oranı yüzde 70'e ulaştı

Türkiye'nin yerli savunmada ciddi atılımlar yaptığı ve yerlilik oranının yüzde 70'e kadar çıktığı ifade edilirken, Türk silah ve havacılık ihracatlarının rekor kırarak 3,2 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

İHA'lar dışında da çalışmalar arttı

Erdoğan'ın milli üretimde kararlı olduğunun vurgulandığı yazıda, Türkiye'nin S/İHA dışında TCG Anadolu'yu bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı, ilk yerli muharebe tankı olan Altay'ın da 2023'te teslimata yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Haber, Türkiye'nin kendi denizaltılarını, insansız taarruz helikopterlerini ve savaş uçaklarını da inşa etmeyi planladığının belirtilmesiyle son buldu.

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