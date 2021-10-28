İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Erdoğan baş düşmanına el uzatıyor

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Karabağ Savaşı'ndan bir yıl sonra bölgede cereyan eden olayların ve ülkelerin konumlarına dair uzun bir analiz haber hazırladı.

"Türkiye Kafkasya'da varlığını artırıyor"

"Bir yıldan kısa bir süre önce Ermenistan'dan alınan Azerbaycan topraklarını kesen yeni bir otoyol, Türkiye'nin uzun süredir Rusya'nın egemenliğinin bir parçası olarak görülen bölgede büyüyen ekonomik varlığını gözler önüne seriyor" ifadeleriyle başlayan haberde, bu yolun tarihi Şuşa şehrine bağlandığı ve Türk firmaları tarafından inşa edildiği belirtildi.

"Erdoğan 'baş düşmanı Ermenistan'a el uzatıyor"

Haberde, Türkiye'nin Rusya ve İran ile rekabet ettiği Güney Kafkasya'daki etkisini pekiştirmeye çalıştığı kaydedilerek, Erdoğan'ın, "baş düşmanı" Ermenistan'a "el uzattığı" ifade edildi. Bir Ermeni yetkili ise, iki ülke arasında kopan ilişkilerin yeniden kurulabileceğini aktardı.

"Ermenistan ve Paşinyan da görüşmeye hazır"

FT, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da "Türkiye ile görüşmeye ön koşulsuz hazırım" sözlerini hatırlatarak, 1993 yılında kopan ilişkilerin, 2020'deki zafer sonrası kademeli olarak iyileşebileceğini belirtti.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan da Türkiye ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına ilişkin, "Her iki taraftan da olumlu sinyaller geldiği için, sınırın açılması, ekonomik ilişkilerin ve hükümetler arasındaki ilişkilerin yakın bir gelecekte başlama fırsatı var" dedi.

Bu olumlu açıklamalara temkinli yaklaşan Financial Times, iki ülke arasında "Ermeni Soykırımı" meselesinin olduğunu ve tam teşekküllü bir uzlaşının şu an için uzak olduğunu belirtti.

Hacıyev: Anlaşma bölge için önemli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başdanışmanı Hikmet Hacıyev de "Türk-Ermeni ilişmesi bu iki ülkeye bağlı. Eğer uzun vadeli istikrar ve güvenlikten bahsedeceksek, buna herkes katılmalı" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan ve Putin sorunları bir şekilde çözüyor"

Türkiye'nin bölgede artan rolünün Rusya'ya da yarayabileceğini belirten FT, haberde, Carnegie Europe'dan Thomas de Waal'ın görüşlerine de yer verdi.

Erdoğan ve Putin'in, ABD ve Avrupa'ya güven duymadığı için Kafkasya'da da işbirliği yapabileceğini kaydeden Waal, iki liderin pek çok konuda anlaşamasa da sorunları çözdüğünü dile getirdi.

"Pek çok konuda anlaşamayan iki rakip gibiler ama aynı dili konuşuyorlar ve kendi aralarında bir şeyleri çözmeleri gerektiğine dair aynı Büyük Güç anlayışına sahipler."

"Rusya ve Türkiye fiziksel bağlantı kurabilir"

Wall'a göre Rusya, bölgedeki ticari bağlantıların daha fazla kontrol altına alınması yönündeki çabasının bir parçası olarak, Türkiye ile Sovyet döneminden kalma demiryoluyla Ermenistan üzerinden doğrudan bir fiziksel bağlantıyı yeniden kurmak isteyebilir.

Bakü ve Erivan arasındaki en büyük sorun

Financial Times, Paşinyan ve Aliyev bir barış süreci istediklerini söylerken, iki lider arasında "Dağlık Karabağ'daki Ermeniler" konusunda bir bölünme yaşandığını kaydetti. Erivan yönetimi, buradaki Ermenilerin kendi kaderini tayin hakkının korunmasını talep ederken, Bakü ise bölgede herhangi bir özerk yapıya katiyetle karşı çıkıyor.

Financial Times, bu sebepten ötürü, her iki tarafın da cephe hattı boyunca mevzilerini güçlendirmeye devam ettiğini, 2 bin Rus barış gücü askerinin varlığına rağmen zaman zaman çatışmaların çıktığını belirtti.

"Türkiye masada değil ama sahada"

"Türkiye müzakere masasında olmasa dahi, Türk şirketleri önümüzdeki on yılda 15 milyar doları bulabilecek yeniden yapılanma projelerinde sözleşmeler imzalıyor" diyen FT, işgalden kurtarılan şehirlerin ayağa kaldırılmaya çalışıldığını kaydetti.

"Kuracağımız şehirler sayesinde Ermeniler kapımıza gelecek"

Azerbaycanlı yetkili Emin Hüseynov, bu kapsamda, modern şehirler kurmak istediklerini belirterek, "Refahın en sonunda barışı getireceğine inanıyoruz. Bakın karşıdakiler Ermenilerin yoksulluk içinde yaşadığı köyler. Bu şehrin (Ağdam) küllerinden nasıl doğduğunu hayal edin. Bunu görecekler (Ermeniler) ve arkadaş olmak için gelecekler. En iyi siyaset budur. Savaşmana gerek bile yok" ifadelerini kullandı.

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