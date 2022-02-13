İngilizler de faturaları ellerine aldığında ağlıyor

Dünyadaki küresel kriz, birçok ülkede elektrik ve gıda fiyatlarını yükseltti. İngiltere'nin başkenti Londra'da da kalabalık gruplar halinde bu fiyat artırımları protesto edildi. Parlamento Meydanında bir araya gelen çeşitli sivil toplumu kuruluşlarından göstericiler burada yapılan konuşmaların ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya yürüdü. Göstericiler, ellerinde "Yüksek gaz fiyatlarını durdurun" ve "Maaşları ve destekleri artırın, fiyatları değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Enflasyon 1992'den bu yana en yüksek seviyesinde

İngiltere’de hızla artan enerji fiyatlarının da etkisiyle enflasyon, aralıkta yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece son verilerle birlikte ülkede yıllık enflasyonun yüzde 7,2 olduğu 1992 yılının mart ayında bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş oldu.

Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics ise yıllık enflasyonun ülkede bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Göstericilerden Daniel Parker, "Son artışlarla birlikte enerji faturam oldukça yükseldi. Kontratımın sonlanmasının ardından evimden çıkıp daha ucuz bir yere taşınmak zorunda kalacağım. 5 senedir yaşadığım evimden taşınmak zorunda kalıyorum." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar yakıt faturalarını eline alınca ağlıyor"

Birçok insanın evlerinde ısınma ihtiyacını karşılayamadığı için erkenden yatmak ya da evlerinde paltoları ile oturmak zorunda kaldığını belirten Davy, "İnsanlar yakıt faturalarını eline aldığında ağlıyor." dedi.İngiltere’de geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon kişinin hayatta kalmak için başvurduğu gıda bankalarından birinde çalıştığını belirten Davy, “Bu fiyat artışları yoksullara ve işçi sınıfına yapılan bir saldırıdır.” ifadesini kullandı.

İnsanların gelirlerinin yerinde sayarken giderlerinin son dönemde yaşanan fiyat artışları ile büyük oranda arttığına dikkati çeken Davy, "Bu hükümeti bir an önce görevden almamız gerekiyor. Bunu bir an önce yapmalıyız." diye konuştu.

Hane başına enerji faturalarında yıllık 694 sterlin artış

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, bu ay başında perakende gaz ve elektrik fiyatlarındaki "üst fiyat limiti"nin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artırılacağını açıklamıştı. Açıklamada gaz ve elektrik faturalarında fiyat tavanının yıllık 1277 sterlinden 1971 sterline yükseltildiği belirtilmişti.

Küresel gaz fiyatlarında rekor artış yaşandığının ifade edildiği açıklamada, tavan fiyatın yükseltilmesinin 22 milyon müşteriyi etkileyeceği bildirilmişti.

Söz konusu artışla, otomatik ödeme yapan müşterilerin gaz ve elektrik faturalarında yıllık ortalama 694 sterlin artış olacağı hesaplanıyor.