İngilizler bile itiraf etti! Nikkei Asya'da Selçuk Bayraktar’a müthiş benzetme

Münübe Yılmaz

Nikkei Asya'da, Türkiye'nin gururu Selçuk Bayraktar’a, Elon Musk benzetmesi yapıldı.. Ağırlıklı olarak Asya kıtasındaki gelişmelere odaklanan İngilizce haber dergisi Nikkei Asya’da Türkiye’nin hava savunma sistemlerini öven bir yazıya yer verildi. İstanbul'da 6 gün süren TEKNOFEST’in büyük bir ilgiyle takip edildiği belirtilen yazıda, Türk İHA ve SİHA’larının mimarı olan Selçuk Bayraktar da Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk’a benzetildi.

“Selçuk Bayraktar ilham kaynağı”

Bayraktar’ın, TEKNOFEST boyunca dünyaca ünlü Elon Musk gibi ilgi gördüğü aktarılan yazıda, genç mühendisin kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçileri kırmadığına yer verildi. Nikkei Asya’daki analizde, projesini sunmak amacıyla TEKNOFEST’e katılan lise öğrencisi Enes Teke’nin, “Selçuk Bayraktar bizler için bir ilham kaynağı. Global olarak Elon Musk nasıl kabul ediliyorsa Bayraktar da gençler için aynı şeyi ifade ediyor. Ben gelecekte Selçuk abi gibi bir mühendis olmak istiyorum. ABD Türkiye ile anlaşmasını bozarak silah vermekten vazgeçti, fakat Türkiye kendi İHA’sını üretti. Bunun için Bayraktar ve ekibine ne kadar teşekkür etsek az” sözlerine de yer verildi.

TB-2’den 10 kat daha fazla silah taşıma kapasitesine sahip

Yazıda ayrıca, Türk ordusu için üretimine başlanan ve TEKNOFEST’te tanıtılan Baykar şirketinin “Akıncı” ismini verdiği yeni İHA’nın, Azerbaycan-Ermenistan savaşında kullanılan TB-2’den 10 kat daha fazla silah taşıma kapasitesine sahip olduğu da vurgulandı ve Selçuk Bayraktar’ın abisi Haluk Bayraktar’ın, “Akıncı, ABD ordusunun halihazırda kullandığı MQ-9 ile aynı standarda sahip, fakat çift motor ve yapay zeka özelliği ile MQ-9’dan daha üstün” ifadelerine değinildi.