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İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!

İngiliz Times gazetesi, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin Başkan Erdoğan akıl vermeye kalktı. Gazete, “Erdoğan S-400 anlaşmasını yeniden düşünmeli” ifadelerine yer verdi.

08 Mart 2019 Cuma 16:07
İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!

İngiliz Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akıl vermeye kalktı.

ABD yönetiminin, Türkiye’nin Rusya’dan 'S-400 füze sistemini satın almaması için tehdit üzerine tehditlerde bulunmasına bir destek de İngiliz Times’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akıl vermeye kalkan gazete, “Erdoğan S-400 anlaşmasını yeniden düşünmeli” dedi. Times, 'Türkiye'nin Rus füze sistemi satın alması NATO'nun güvenliğini tehlikeye atıyor ve Batı'yı daha da bölüyor' ifadesini kullandı.

ABD yaptırımla tehdit ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması durumunda, Washington'un Türkiye'ye yönelik yaptırımları devreye sokabileceğini belirtmişti.
Palladino, S-400 füzelerinin alınması halinde ABD'den Türkiye'ye F-35 jetlerinin teslimatının durdurulabileceğini de kaydetmişti.

Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.
S-400 füzelerinin bu yıl teslim edilmesi bekleniyor.

Aralık ayında ise ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sisteminin satışını onaylamıştı.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:07
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. S-400 füzeleri

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