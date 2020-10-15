İngilizler ayağa kalktı! Mesut Özil için imza kampanyası

İngiliz ekibi Arsenal kadrosunda yer alan ancak maçlarda görev verilemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil için Arsenal taraftarı imza kampanyası başlattı.

5 bin imza hedefiyle başlatılan kampanyaya destek hızla büyüdü. Atılan imzalarla Arsenal taraftarı kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, taraftarlar Mesut Özil'in yeniden hem lig hem de Avrupa Ligi maçlarında forma giymesini istiyor.

Mesut'a doğum günü hediyesi

Bugün doğum günü olan Mesut Özil için Arsenal taraftarın başlattığı resmi imza kampanyasını Özil için de doğum günü hediyesi oldu. Her dakika artan imza sayısı ile Arsenal taraftarı Mesut Özil'i Arsenal kadrosuna görmek istediğinin yeniledi. Başlatılan imza kampanyasıyla birlikte büyük destek gören Mesut Özil için de bu imza kampanyası doğum günü hediyesi olmuş oldu.

Wenger'den övgü

Mesut Özil'e bir destek de Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger'den geldi. Mesut'un kadroya alınmaması nedeniyle Arsenal'in büyük bir yetenekten yoksun kaldığını söyleyen Wenger, "Onun gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de kayıp. Bütün takımlar daha hızlı kontratak ve daha hızlı geçiş oyununun peşinde. Herkes aynı şeyi oynamaya çalışıyor. Bu nedenle kulüpler Mesut gibi yaratıcı oyuncuları dışladı. Ancak kulüpler bir denge sağlamak zorunda. İyi bir takım disipliniyle oyun görüşü güçlü yıldızlara kadronuzda yer açabilirsiniz" dedi.