İngilizler Afganistan'da sivilleri öldürüp delilleri yok etmiş

Münübe Yılmaz

ABD’nin Afganistan’da yediği naneler yıllar sonra da olsa birer birer gözler önüne serilirken, bu defa İngilizlerle ilgili skandal bir bilgi ortaya çıktı. BBC İngilizce’de yer alan habere göre, Afganistan işgalinde görev alan kıdemli İngiliz özel kuvvetler askerlerinin Afgan sivilleri katlettiği ve buna dair kanıtları gizlediği belirlendi.

Söz konusu namussuzluk,16 Şubat 2011 tarihinde ailesinin dört ferdi İngiliz güçlerince öldürülen Afganistanlı Seyfullah’ın anlattıklarıyla gözler önüne serildi. Buna göre, İngiliz Savunma Bakanlığı’nın, ailesinin katlini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdiği Seyfullah, tamamı sivil olan aile üyelerini öldüren İngiliz güçlerinin, bu katliamdan iki gün sonra aynı bölgede 8 sivili daha öldürdüğünü anlattı. İnfaz edilenlerin "bölgede bulunan silahlara ulaşacakları" ileri sürülse de bu iddia hiçbir şekilde teyit edilmedi. Davanın görüldüğü mahkemeye konuşan bir İngiliz subayı ise, Afganistan’da tehdit oluşturup oluşturmadığına bakmaksızın savaşabilecek yaştaki bütün erkek sivillerin öldürüldüğü itirafında bulundu.

Daha önce örtbas etmişlerdi

2014 yılında İngiliz ordusu katliamlara ilişkin bir soruşturma başlatmış, ancak özel kuvvetler personelinin baskınlarına dair videoların dahi izlenmediği söz konusu soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.