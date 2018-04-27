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İngilizler açıkladı: Abdullah Gül Saadet'ten aday olmayacak

İngiliz ajansı Reuters'ın haberine göre 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi (SP) ile cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşma sağlayamadığı ve Gül'ün SP'nin adayı olmayacağı bildirildi.

27 Nisan 2018 Cuma 20:15
İngilizler açıkladı: Abdullah Gül Saadet'ten aday olmayacak

İngiliz ajansı Reuters'ın haberine göre 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi (SP) ile cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşma sağlayamadığı ve Gül'ün SP'nin adayı olmayacağı belirtildi.

Süreçte gelinen noktaya ilişkin Reuters'ın sorusu üzerine SP'li bir yetkili şu değerlendirmeyi yaptı: "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP'ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak."

Abdullah Gül, son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin yarın detaylı açıklama yapacağını duyurmuştu.

Gül'ün yarın yapacağı açıklama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da vurgulayan SP'li yetkili, "Gül'ün çatı aday olma isteğinin önünde CHP'nin yanı sıra, bizim partimiz içerisinde de bazı engeller vardı. Genel Başkan bunların hepsini aştı. Ancak Gül istemedi" değerlendirmesini yaptı.

Aynı yetkili, SP'nin süreç içerisinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendireceğini de belirtti.

"GÜL'ÜN ADAYLIK İHTİMALİ DÜŞÜK"

Öte yandan Abdullah Gül'e yakın bir kaynak, Gül'ün adaylık ihtimaliyle ilgili şu yorumu yaptı: "Gül zaten 'aday olurum' dememişti. Onun aday olması için devreye girenler oldu. O da asgari şartlarını sundu. Çatı adaylık bunlardan birisiydi. Bu da sağlanamadı. Yarınki açıklamasıyla ilgili bilgi sahibi olmasam da, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimalini düşük görüyorum."

KARAMOLLAOĞLU: AKŞAMA DOĞRU AÇIKLAMALARIMIZ OLACAK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 20:15
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. Abdullah Gül
  4. CHP
  5. Reuters

YORUM YAZ

  • Seren Seren 7 dk önce
    Siz uydurduğunuz palavra bu entrikalar işiniz bu zaten entirika işiniz
  • dalmandalman12 dk önce
    ingilizler mollaoğlunun karısından öğrenmiştir.biz boşunamı diyoruz ingiliz evlendirdiyse vardır bir nedeni.yoksa bu yobazla bir ingiliz evlenirmi Allah aşkına.
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