İngiliz'in gözyaşları: Türklerin istediği olacak
İngiltere hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ hakkındaki açıklamasına "şiddetle" karşı çıktıklarını belirtti. İngiliz medyası ise, "Bölgede Türkiye'nin istediği oluyor" ifadesine yer verdi.23 Aralık 2018 Pazar 11:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya siyasetinde dengeleri yerinden oynattı.
ABD Başkanı Donald Trump'a Suriye'den geri çekilme kararı aldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ismin istifasını getirdi.
İki lider arasında alınan karar, İngilizleri de sarstı.
İngiltere Savunma Bakanı'ndan Trump'a tepki
İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood, "Trump'ın 'DEAŞ yenildi' açıklamasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Tehdit, başka aşırıcılık biçimine dönüşmüş haliyle hala canlı bir biçimde sürüyor" diye konuştu.
İngiliz medyası da Donald Trump'ı hedef tahtasına koydu.
Türkiye'nin istediği oluyor, hakimiyet Türklere geçecek
Ülkede yayın yapan BBC ve The Guardian'da YPG'nin yalnız bırakılmamasına yönelik yazılar kaleme alındı.
Ensonhaber'in haberine göre, İngiliz medyası bölgede Türkiye'nin istediğinin olduğunu, ABD'nin bölgeden ayrılmasıyla hakimiyetin yüksek oranda Türkiye'ye geçeceğini dile getirdi.
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