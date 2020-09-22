İngilizce uygulamaları| Dünyanın dört bir yanında farklı milletlerden insanlar iletişim kurabilmek için İngilizce konuşmayı tercih ediyor. Birçok kişi İngilizceyi nasıl öğrenebileceklerini, İngilizce basit kelime kalıplarını, yurt dışına çıktıklarında kendilerini ifade edecek kadar İngilizceyi nereden nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Peki, İngilizce hangi uygulamayla öğrenilir?

Türkçe İngilizce çevir

Türkçe bir kelimenin İngilizce karşılığını bulmak için sözlük kullanabilirsiniz. Ancak sözlükle vakit kaybetmek istemeyenler sonuca saniyeler içeresinde ulaşmak isteyenler internetten de kelimelerin anlamlarını öğrenebilir. Bunun için Google çeviri, Yandex çeviri ve pek çok çeviri sitesini kullanabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlarınıza indireceğiniz uygulamalarla da çeviri yapabilirsiniz.

İngilizce Türkçe çeviri

İngilizce bir kelimenin ya da cümlenin çevirisini internette yapabilirsiniz. Pek çok çeviri sitesi bulunuyor. Ancak İngilizceden Türkçeye cümleler çevrilirken dil bilgisi hataları yapılabiliyor. Bu sebeple çevirdiğiniz cümleleri anlamlı şekilde dizmeniz daha doğru olacaktır.

İngilizce öğren

Ülkemizde ilkokuldan itibaren yabancı dil eğitimi veriliyor. Ancak yeterli tekrarlar ve konuşma pratiği yapılmadığı için dil öğrenmek son derece güç olabiliyor. İngilizce öğrenmek isteyenler hangi yolları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. İngilizce eğitimi veren pek çok kurs bulunuyor. Bu kursların bazıları eğitimin bir kısmını yurt dışında veriyor. Kursa gitmek yerine online eğitim veren kurumlar da mevcut. Günlük konuşmaya ağırlık verenler, gittiği ülkede zorlanmadan hareket etmek isteyenler ise mobil uygulamalarla dillerini geliştirebiliyor. Play Store ve App Store’da pek çok ücretsiz yabancı dil öğrenme uygulaması bulunuyor.

İngilizce günler

İngilizce gün isimleri de sık sık internette araştırılıyor. İşte, İngilizce haftanın günleri:

Monday Pazartesi

Tuesday Salı

Wednesday Çarşamba

Thursday Perşembe

Friday Cuma

Saturday Cumartesi

Sunday Pazar

İngilizce sayılar

İngilizce sayılarda sık sık araştırılıyor. Pek çok kişi 20’den sonra İngilizce sayıların yazımını karıştırabiliyor. İşte, İngilizce sayılar:

0 Zero

1 One

2 Two

3 Three

4 Four

5 Five

6 Six

7 Seven

8 Eight

9 Nine

10 Ten

11 Eleven

12 Twelve

13 Thirteen

14 Fourteen

15 Fifteen

16 Sixteen

17 Seventeen

18 Eighteen

19 Nineteen

20 Twenty

30 Thirty

40 Forty

50 Fifty

60 Sixty

70 Seventy

80 Eighty

90 Ninety

100 One hundred

200 Two hundred

300 Three hundred

400 Four hundred

500 Five hundred

600 Six hundred

700 Seven hundred

800 Eight hundred

900 Eine hundred

1000 Thousand / a thousand /one thousand

5.000 Five thousand

10.000 Ten thousand

60.000 Six thousand

100.000 One hundred thousand

250.000 Two hundred fifty thousand

1.000.000 One million

1.000.000.000 One billion

İngilizce aylar

Pek çok kişi internette ay isimlerinin İngilizcelerini araştırıyor. İşte, İngilizce ay isimleri:

Ocak January

Şubat February

Mart March

Nisan April

Mayıs May

HaziranJune

Temmuz July

Ağustos August

Eylül September

Ekim October

Kasım November

Aralık December

İngilizce alfabe

İngilizce öğrenmek isteyenler İngilizce alfabeyi merak ediyor. İngilizce alfabe şöyle:

Harf Okunuşu

A ey

B bi

C si

D di

E i

F ef

G ci

H eyç

I ay

J cey

K key

L el

M em

N en

O ou

P pi

Q kiu

R ar

S es

T ti

U yu

V vi

W dabılyu

X eks

Y vay

Z zed

İngilizce şarkılar

Birçok kişi internette İngilizce şarkılarını araştırıyor. İngilizce şarkılara Youtube’dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ücretli ve ücretsiz üye oluna bilinen müzik platformlarından da İngilizce şarkıları dinleyebilirsiniz.

Kolay İngilizce öğren

İngilizce öğrenmek isteyenler bunun için neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. İngilizce kurslarına gidebileceğiniz gibi online eğitimlerden de faydalanabilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarından da İngilizce eğitim uygulamaları indirebilirsiniz.