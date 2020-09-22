İngilizce
İngilizce öğren |İngilizce neredeyse tüm insanların konuştuğu ortak bir dil halinde. Dünyanın neresine giderseniz gidin yalnızca İngilizce bilerek bile iletişim kurabilirsiniz. Bu sebeple pek çok kişi İngilizce öğrenmek istiyor. Peki, internetten İngilizce nasıl öğrenilir? | İngilizce günler | İngilizce aylar | İngilizce öğrenme uygulamaları | En kolay İngilizce nasıl öğrenilir?
İngilizce uygulamaları| Dünyanın dört bir yanında farklı milletlerden insanlar iletişim kurabilmek için İngilizce konuşmayı tercih ediyor. Birçok kişi İngilizceyi nasıl öğrenebileceklerini, İngilizce basit kelime kalıplarını, yurt dışına çıktıklarında kendilerini ifade edecek kadar İngilizceyi nereden nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Peki, İngilizce hangi uygulamayla öğrenilir?
Türkçe İngilizce çevir
Türkçe bir kelimenin İngilizce karşılığını bulmak için sözlük kullanabilirsiniz. Ancak sözlükle vakit kaybetmek istemeyenler sonuca saniyeler içeresinde ulaşmak isteyenler internetten de kelimelerin anlamlarını öğrenebilir. Bunun için Google çeviri, Yandex çeviri ve pek çok çeviri sitesini kullanabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlarınıza indireceğiniz uygulamalarla da çeviri yapabilirsiniz.
İngilizce Türkçe çeviri
İngilizce bir kelimenin ya da cümlenin çevirisini internette yapabilirsiniz. Pek çok çeviri sitesi bulunuyor. Ancak İngilizceden Türkçeye cümleler çevrilirken dil bilgisi hataları yapılabiliyor. Bu sebeple çevirdiğiniz cümleleri anlamlı şekilde dizmeniz daha doğru olacaktır.
İngilizce öğren
Ülkemizde ilkokuldan itibaren yabancı dil eğitimi veriliyor. Ancak yeterli tekrarlar ve konuşma pratiği yapılmadığı için dil öğrenmek son derece güç olabiliyor. İngilizce öğrenmek isteyenler hangi yolları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. İngilizce eğitimi veren pek çok kurs bulunuyor. Bu kursların bazıları eğitimin bir kısmını yurt dışında veriyor. Kursa gitmek yerine online eğitim veren kurumlar da mevcut. Günlük konuşmaya ağırlık verenler, gittiği ülkede zorlanmadan hareket etmek isteyenler ise mobil uygulamalarla dillerini geliştirebiliyor. Play Store ve App Store’da pek çok ücretsiz yabancı dil öğrenme uygulaması bulunuyor.
İngilizce günler
İngilizce gün isimleri de sık sık internette araştırılıyor. İşte, İngilizce haftanın günleri:
Monday Pazartesi
Tuesday Salı
Wednesday Çarşamba
Thursday Perşembe
Friday Cuma
Saturday Cumartesi
Sunday Pazar
İngilizce sayılar
İngilizce sayılarda sık sık araştırılıyor. Pek çok kişi 20’den sonra İngilizce sayıların yazımını karıştırabiliyor. İşte, İngilizce sayılar:
0 Zero
1 One
2 Two
3 Three
4 Four
5 Five
6 Six
7 Seven
8 Eight
9 Nine
10 Ten
11 Eleven
12 Twelve
13 Thirteen
14 Fourteen
15 Fifteen
16 Sixteen
17 Seventeen
18 Eighteen
19 Nineteen
20 Twenty
30 Thirty
40 Forty
50 Fifty
60 Sixty
70 Seventy
80 Eighty
90 Ninety
100 One hundred
200 Two hundred
300 Three hundred
400 Four hundred
500 Five hundred
600 Six hundred
700 Seven hundred
800 Eight hundred
900 Eine hundred
1000 Thousand / a thousand /one thousand
5.000 Five thousand
10.000 Ten thousand
60.000 Six thousand
100.000 One hundred thousand
250.000 Two hundred fifty thousand
1.000.000 One million
1.000.000.000 One billion
İngilizce aylar
Pek çok kişi internette ay isimlerinin İngilizcelerini araştırıyor. İşte, İngilizce ay isimleri:
Ocak January
Şubat February
Mart March
Nisan April
Mayıs May
HaziranJune
Temmuz July
Ağustos August
Eylül September
Ekim October
Kasım November
Aralık December
İngilizce alfabe
İngilizce öğrenmek isteyenler İngilizce alfabeyi merak ediyor. İngilizce alfabe şöyle:
Harf Okunuşu
A ey
B bi
C si
D di
E i
F ef
G ci
H eyç
I ay
J cey
K key
L el
M em
N en
O ou
P pi
Q kiu
R ar
S es
T ti
U yu
V vi
W dabılyu
X eks
Y vay
Z zed
İngilizce şarkılar
Birçok kişi internette İngilizce şarkılarını araştırıyor. İngilizce şarkılara Youtube’dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ücretli ve ücretsiz üye oluna bilinen müzik platformlarından da İngilizce şarkıları dinleyebilirsiniz.
Kolay İngilizce öğren
İngilizce öğrenmek isteyenler bunun için neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. İngilizce kurslarına gidebileceğiniz gibi online eğitimlerden de faydalanabilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarından da İngilizce eğitim uygulamaları indirebilirsiniz.