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Eğitim İngilizce
Eğitim

İngilizce

İngilizce öğren |İngilizce neredeyse tüm insanların konuştuğu ortak bir dil halinde. Dünyanın neresine giderseniz gidin yalnızca İngilizce bilerek bile iletişim kurabilirsiniz. Bu sebeple pek çok kişi İngilizce öğrenmek istiyor. Peki, internetten İngilizce nasıl öğrenilir? | İngilizce günler | İngilizce aylar | İngilizce öğrenme uygulamaları | En kolay İngilizce nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:31:00 -
İngilizce

İngilizce uygulamaları| Dünyanın dört bir yanında farklı milletlerden insanlar iletişim kurabilmek için İngilizce konuşmayı tercih ediyor. Birçok kişi İngilizceyi nasıl öğrenebileceklerini, İngilizce basit kelime kalıplarını, yurt dışına çıktıklarında kendilerini ifade edecek kadar İngilizceyi nereden nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Peki, İngilizce hangi uygulamayla öğrenilir?

Türkçe İngilizce çevir

Türkçe bir kelimenin İngilizce karşılığını bulmak için sözlük kullanabilirsiniz. Ancak sözlükle vakit kaybetmek istemeyenler sonuca saniyeler içeresinde ulaşmak isteyenler internetten de kelimelerin anlamlarını öğrenebilir. Bunun için Google çeviri, Yandex çeviri ve pek çok çeviri sitesini kullanabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlarınıza indireceğiniz uygulamalarla da çeviri yapabilirsiniz.

İngilizce Türkçe çeviri

İngilizce bir kelimenin ya da cümlenin çevirisini internette yapabilirsiniz. Pek çok çeviri sitesi bulunuyor. Ancak İngilizceden Türkçeye cümleler çevrilirken dil bilgisi hataları yapılabiliyor. Bu sebeple çevirdiğiniz cümleleri anlamlı şekilde dizmeniz daha doğru olacaktır.

İngilizce öğren

Ülkemizde ilkokuldan itibaren yabancı dil eğitimi veriliyor. Ancak yeterli tekrarlar ve konuşma pratiği yapılmadığı için dil öğrenmek son derece güç olabiliyor. İngilizce öğrenmek isteyenler hangi yolları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. İngilizce eğitimi veren pek çok kurs bulunuyor. Bu kursların bazıları eğitimin bir kısmını yurt dışında veriyor. Kursa gitmek yerine online eğitim veren kurumlar da mevcut. Günlük konuşmaya ağırlık verenler, gittiği ülkede zorlanmadan hareket etmek isteyenler ise mobil uygulamalarla dillerini geliştirebiliyor. Play Store ve App Store’da pek çok ücretsiz yabancı dil öğrenme uygulaması bulunuyor.

İngilizce günler

İngilizce gün isimleri de sık sık internette araştırılıyor. İşte, İngilizce haftanın günleri:

Monday              Pazartesi

Tuesday               Salı

Wednesday       Çarşamba

Thursday             Perşembe

Friday                   Cuma

Saturday             Cumartesi

Sunday                Pazar

İngilizce sayılar

İngilizce sayılarda sık sık araştırılıyor. Pek çok kişi 20’den sonra İngilizce sayıların yazımını karıştırabiliyor. İşte, İngilizce sayılar:

0             Zero     

1             One      

2             Two      

3             Three   

4             Four     

5             Five      

6             Six         

7             Seven  

8             Eight    

9             Nine     

10           Ten       

11           Eleven 

12           Twelve

13           Thirteen             

14           Fourteen            

15           Fifteen

16           Sixteen

17           Seventeen        

18           Eighteen            

19           Nineteen           

20           Twenty

30           Thirty   

40           Forty    

50           Fifty     

60           Sixty     

70           Seventy              

80           Eighty  

90           Ninety 

100        One hundred

200         Two hundred

300         Three hundred

400         Four hundred

500         Five hundred

600         Six hundred

700         Seven hundred

800         Eight hundred

900         Eine hundred

1000      Thousand / a thousand /one thousand

5.000     Five thousand  

10.000   Ten thousand   

60.000   Six thousand    

100.000                One hundred thousand

250.000                Two hundred fifty thousand     

1.000.000            One million      

1.000.000.000    One billion        

İngilizce aylar

Pek çok kişi internette ay isimlerinin İngilizcelerini araştırıyor. İşte, İngilizce ay isimleri:

Ocak      January

Şubat    February

Mart      March

Nisan    April

Mayıs    May

HaziranJune

Temmuz              July

Ağustos               August

Eylül      September

Ekim      October

Kasım    November

Aralık    December

İngilizce alfabe

İngilizce öğrenmek isteyenler İngilizce alfabeyi merak ediyor. İngilizce alfabe şöyle:

Harf       Okunuşu

A             ey

B             bi

C             si

D             di

E             i

F             ef

G            ci

H             eyç

I              ay

J              cey

K             key

L              el

M           em

N            en

O            ou

P             pi

Q            kiu

R             ar

S             es

T             ti

U            yu

V             vi

W           dabılyu

X             eks

 Y            vay

Z             zed

İngilizce şarkılar

Birçok kişi internette İngilizce şarkılarını araştırıyor. İngilizce şarkılara Youtube’dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ücretli ve ücretsiz üye oluna bilinen müzik platformlarından da İngilizce şarkıları dinleyebilirsiniz.

Kolay İngilizce öğren

İngilizce öğrenmek isteyenler bunun için neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. İngilizce kurslarına gidebileceğiniz gibi online eğitimlerden de faydalanabilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarından da İngilizce eğitim uygulamaları indirebilirsiniz.

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