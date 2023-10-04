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Spor İngiliz taraftarlar isyan etti! Altay'ı istediler
Spor

İngiliz taraftarlar isyan etti! Altay'ı istediler

Yeniakit Publisher
2023-10-04 01:16:00 -
İngiliz taraftarlar isyan etti! Altay'ı istediler

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı yaptığı hatalarla Manchester United'ın mağlubiyetinde önemli rol oynayan Andre Onana, İngiliz taraftarı isyan ettirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan Andre Onana'ya İngiliz taraftarlar büyük tepki gösterdi. Onana için sosyal medyada 30 dakika içinde 140 bin yorum atıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United'da Andre Onana maça damga vurdu.

Yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan tecrübeli eldiven İngilizlerin eleştiri odağı oldu.

İngiliz taraftarlar, Andre Onana için sosyal medyadan yaklaşık 30 dakika içerisinde 140 bin yorum paylaştı.

Taraftarlar Onana'nın yerine kaleye Altay Bayındır'ın geçmesi gerektiğini savunan birçok yorumda bulundu.
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