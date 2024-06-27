İngiliz şirketi duyurdu! Bir gemi roketle vuruldu

İngiliz güvenlik şirketi Embry, Yemen kıyısı civarında bir geminin roketle vurulduğunu açıkladı.

Bir gemiye roket çarptı ancak can kaybının olmadığı iddia edildi.

İngiliz güvenlik şirketi Embry, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yemen kıyısının yaklaşık 130 kilometre açığında bir gemiye roket isabet ettiğini bildirdi. Şirkete göre herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı."