İngiliz şirket 11 bin kişiyi işten atabilir!

159 yıllık İngiliz grup John Lewis Partnership, 5 yıl içinde 11 bin kadar personel çıkarmayı düşünüyor.

Bankacılık ve finans hizmetleri ile perakende alanlarında faaliyet gösteren İngiliz şirket John Lewis ve Waitrose'un sahibi John Lewis Partnership, önümüzdeki beş yıl içinde 11.000 kadar personel çıkarmayı düşünüyor.

Guardian gazetesinin kaynaklara dayandırılan haberinde, grubun merkez ofisi, süpermarketleri ve büyük mağazalarında çalışan personelin en az %10'unun etkilenebileceği belirtildi. Haberde, rollerin sayısının yıllar içinde değiştirilmeden kademeli olarak azaltılmasının beklendiği belirtildi.

Şirket yaptığı açıklamada, "John Lewis Ortaklığı'nın kâra dönmek için bir planı var ve bu plan müşteri teklifimizi, teknolojimizi, mağazalarımızı geliştirmek ve daha verimli hale gelmek için büyük yatırımlar yapmayı içeriyor. Bu işe yarıyor ve performans artıyor, ancak daha önce de açıkladığımız gibi, bu ne yazık ki işimizde ihtiyaç duyduğumuz ortak sayısını azaltmak anlamına geliyor" dedi.

İngiliz perakendeci geçtiğimiz mart ayında, müşterilerinin harcamalarını kısması ve yıllık zararının balon gibi yükselmesi üzerine, personel sayısını azaltmak ve geçen yılki ikramiyeleri iptal etmek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

159 yıllık grup, son yıllarda zorlu rekabet ve çevrimiçi teklifini geliştirme maliyetleri nedeniyle zorlanıyor.

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