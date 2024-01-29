  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İngiliz şirket 11 bin kişiyi işten atabilir!
Ekonomi

İngiliz şirket 11 bin kişiyi işten atabilir!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 14:33:00 -
İngiliz şirket 11 bin kişiyi işten atabilir!

159 yıllık İngiliz grup John Lewis Partnership, 5 yıl içinde 11 bin kadar personel çıkarmayı düşünüyor.

159 yıllık İngiliz grup John Lewis Partnership, 5 yıl içinde 11 bin kadar personel çıkarmayı düşünüyor.
Bankacılık ve finans hizmetleri ile perakende alanlarında faaliyet gösteren İngiliz şirket John Lewis ve Waitrose'un sahibi John Lewis Partnership, önümüzdeki beş yıl içinde 11.000 kadar personel çıkarmayı düşünüyor.

Guardian gazetesinin kaynaklara dayandırılan haberinde, grubun merkez ofisi, süpermarketleri ve büyük mağazalarında çalışan personelin en az %10'unun etkilenebileceği belirtildi. Haberde, rollerin sayısının yıllar içinde değiştirilmeden kademeli olarak azaltılmasının beklendiği belirtildi.

Şirket yaptığı açıklamada, "John Lewis Ortaklığı'nın kâra dönmek için bir planı var ve bu plan müşteri teklifimizi, teknolojimizi, mağazalarımızı geliştirmek ve daha verimli hale gelmek için büyük yatırımlar yapmayı içeriyor. Bu işe yarıyor ve performans artıyor, ancak daha önce de açıkladığımız gibi, bu ne yazık ki işimizde ihtiyaç duyduğumuz ortak sayısını azaltmak anlamına geliyor" dedi.

İngiliz perakendeci geçtiğimiz mart ayında, müşterilerinin harcamalarını kısması ve yıllık zararının balon gibi yükselmesi üzerine, personel sayısını azaltmak ve geçen yılki ikramiyeleri iptal etmek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

159 yıllık grup, son yıllarda zorlu rekabet ve çevrimiçi teklifini geliştirme maliyetleri nedeniyle zorlanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi
İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi

Dünya

İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi

İngiltere, 150 yıllık tarihi eserleri yağmaladı! Bir skandal daha: Altın tac, otuz iki eseri iade edecek! Yalanları ifşa oldu
İngiltere, 150 yıllık tarihi eserleri yağmaladı! Bir skandal daha: Altın tac, otuz iki eseri iade edecek! Yalanları ifşa oldu

Aktüel

İngiltere, 150 yıllık tarihi eserleri yağmaladı! Bir skandal daha: Altın tac, otuz iki eseri iade edecek! Yalanları ifşa oldu

The Telegraph yazdı: ABD, 15 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak. Rusya ve Çin’de endişe hakim
The Telegraph yazdı: ABD, 15 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak. Rusya ve Çin’de endişe hakim

Gündem

The Telegraph yazdı: ABD, 15 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak. Rusya ve Çin’de endişe hakim

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23