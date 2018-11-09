0553 313 94 23
impression

İngiliz Prensi Charles: Aptal değilim, kral olursam...

İngiltere'de 92 yaşındaki annesi Kraliçe Elizabeth'in tahtı bırakmaması sonucu yıllardır prens unvanı üstüne yapışan Charles'ın nasıl bir kral olacağıyla ilgili konuşuluyor. Konuyla alakalı konuşan Prens Charles, 'Hükümdar olmanın gereğini biliyorum. Çünkü o kadar aptal değilim.' dedi. Ayrıca Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in Prens William’a bırakacağı iddialarını ise yalanladı.

09 Kasım 2018 Cuma 23:42
İngiliz Prensi Charles: Aptal değilim, kral olursam...

92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth sonrasında tahtı Prens William’a bırakacağı konuşulan Prens Charles bu iddiaları yalanladı.

Charles, “Ben kral olduğum zaman, şu an konuştuğum konular hakkında yorum yapmayı bırakacağım. Çünkü aptal değilim.Hükümdar olmanın gereğini biliyorum” dedi.

Charles aynı zamanda “Eğer tahta geçersem suya sabuna dokunmayan bir monarşi üyesi olacağım” dedi. Öte yandan Prens Charles’ın oğulları da babalarının işkolik olduğunu söyledi.

Çalışmaktan torunlarıyla vakit geçiremediğini söyleyen büyük oğlu Dük William, babasının çalışırken uyuyakaldığını dile getirdi.

Prens Charles: O kadar aptal değilim

Prens Charles belgeselde şimdiye kadar çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi konularda kampanyalar yürütmesi ve bu nedenle eleştirilmesiyle ilgili olarak tahta geçtiğinde bu faaliyetlerde bulunmayacağını söyledi. Prens Charles, "O kadar aptal değilim. Hükümdar olmak farklı davranış şekillerini öngörüyor. Tabi ki işlerin nasıl hallolması gerektiğinin farkındayım" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 23:42
  1. Prens Charles
  2. Dük William
  3. Kraliçe Elizabeth

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman açıkladı! 'Bonservisini alacağız'
    1. Ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret..
    2. İtalyan basını resmen duyurdu!..
    3. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol..
    4. Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    5. İİT'den Somali'deki terör saldırısına..
    6. İİT'den Somali'deki terör saldırısına..
    7. Yemen'de Husilerle kanlı çatışma! Çok..
    8. Ham petrol 8 ayın en düşük seviyesinde
    9. Trump'tan ABD'de kriz çıkartacak..
    10. Kuveyt'te meydana gelen selde 1 kişi..
    11. Bakan Akar, patlamanın ardından..
    12. Maç sonrası Ünal Karaman'dan açıklama:..
    13. Bakan Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
    14. Ekonomi zirvesinden 'dolar' mesajı!..
    15. Hamas'tan Büyük Dönüş Yürüyüşü..
    16. Kupa finalinin oynanacağı şehir belli..
    17. İsrail'in iki ay önce şehit ettiği..
    18. Ünal Karaman: Özrümüzü kabul etsinler
    19. İngiliz Prensi Charles: Aptal değilim,..
    20. Saraybosna'da Peygamber (sav)..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti